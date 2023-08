Fantastic Four: Joseph Quinn sarà la Torcia Umana?

Nelle ultime ore diversi rumor molto insistenti riportano che la star di Stranger Things, Joseph Quinn, sarebbe in procinto di essere ingaggiato come interprete della Torcia Umana nel prossimo film dei Fantastici Quattro.

Nel corso di un podcast Jeff Sneider aveva affermato di essere certo che Jack Quaid avrebbe interpretato Johnny Storm in Fantastic Four per il Marvel Cinematic Universe ma successivamente ha corretto il tiro perché la sua fonte gli aveva anticipato le iniziali dell'attore JQ, che non si riferivano a Quaid ma a Joseph Quinn. Nel frattempo, Jack Quaid ha smentito la sua partecipazione al film:

Non si tratta di una notizia ufficiale e per il momento rimane soltanto un rumor. Insieme a Quinn le ultime voci indicherebbero Vanessa Kirby come candidata principale per il ruolo di Sue Storm/Donna Invisibile. Rimarrebbe ancora aperto il casting per Mr. Fantastic e la Cosa.

La regia di Fantastic Four sarà di Matt Shankman, su sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. Kevin Feige ha confermato che la trama non racconterà le origini del team di supereroi.

"Molte persone conoscono questa storia delle origini. Molte persone conoscono le basi. Come possiamo prenderla e proporre qualcosa di mai visto?" ha dichiarato in un'intervista nel 2022. Nelle prossime settimane si attendono conferme sul casting di Fantastic Four.