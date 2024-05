Fantastic Four, Paul Walter Hauser svela il suo ruolo: 'I fan dei fumetti lo conoscono molto bene'

Una delle ultime new entry del Marvel Cinematic Universe, Paul Walter Hauser, ha svelato chi potrebbe o meno interpretare nel reboot di Fantastic Four.

Uno dei film più attesi della saga del Multiverso è l'imminente film sui Fantastici Quattro, che rappresenterà la terza iterazione cinematografica della squadra di supereroi. Questo anni dopo che i Marvel Studios hanno riavuto indietro i diritti dei personaggi in seguito all'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.

Il cast di The Fantastic 4

In una nuova intervista, Hauser ha finalmente rotto il suo silenzio sull'ingresso nel MCU come membro del cast di Fantastic Four. Quando gli sono state chieste più informazioni sul suo ruolo, l'attore ci ha tenuto a svelare che il suo personaggio è ben presente nei fumetti Marvel, senza sbilanciarsi troppo.

"Non posso dire nulla sul personaggio che interpreterò, ma so che fa parte del lessico e della mitologia delle storie dei Fantastici Quattro. Quindi apprezzo molto il fatto che la Marvel mi abbia dato questa opportunità affidandomi un ruolo che in qualche modo mi permetterà di far parte di quella famiglia. Sono davvero entusiasta di partecipare".

Le teorie sul ruolo di Hauser

Poiché Hauser ha confermato di essere un personaggio affermato dei fumetti Marvel, ci sono due possibilità che molti hanno ipotizzato.

L'Uomo Talpa è emerso rapidamente come un altro villain, oltre a Galactus, che potrebbe essere presente nel film. Tuttavia, uno dei personaggi minori dei fumetti dei Fantastici Quattro che sembra si stia facendo strada nel MCU è H.E.R.B.I.E., un robot che lavora per la squadra. L'MCU è noto per la scelta di grandi attori che prestano le loro voci a vari personaggi in CGI; Hauser nel ruolo di H.E.R.B.I.E. permetterebbe al robot alleato di avere molta personalità.