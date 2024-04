Fantastic Four: Galactus sarà il villain principale; anche Franklin e Valeria Richards appariranno nel film

Dopo le notizie sul casting di Silver Surfer abbiamo aggiornamenti sui piani di Fantastic Four per Galactus e i figli di Reed e Sue Richards.

Dopo aver appreso che Julia Garner interpreterà Silver Surfer in Fantastic Four, ora abbiamo dei nuovi aggiornamenti su diversi personaggi secondari del reboot.

Justin Kroll di Deadline è intervenuto su Twitter poco dopo la notizia di Surfer per confermare che Galactus sarà effettivamente il cattivo principale, ma nessun attore è attualmente in trattativa per la parte.

Secondo le ultime notizie, Javier Bardem era la prima scelta per interpretare il Divoratore di Mondi nel reboot del MCU, ma dei conflitti di programmazione potrebbero impedirgli di firmare. Si dice che anche Antonio Banderas fosse in lizza per il ruolo.

Per quanto riguarda i figli di Reed e Sue Richards, l'insider Daniel Richtman ha sentito dire che appariranno sia Franklin che Valeria. Non abbiamo dettagli sulla loro età, quindi potrebbero essere bambini o neonati i cui poteri non si sono ancora manifestati. Richtman riferisce anche che i Fantastici Quattro sono ben consolidati e che ci saranno "grandi celebrità" nel film.

Fantastic Four: Jake Gyllenhaal avrebbe chiesto troppi soldi per interpretare Reed Richards

Il cast di The Fantastic 4

Gli altri villain

Il termine "cattivo principale" potrebbe indicare che la squadra dovrà affrontare altri nemici. Il Dottor Destino dovrebbe apparire, ma solo brevemente (molto probabilmente in una scena post-credits) per preparare una minaccia più grande in futuro. Si dice che Cillian Murphy interpreterà Doctor Doom, ma al momento si tratta solo di un rumor.

Matt Shakman (WandaVision) dirigerà Fantastic Four da una sceneggiatura scritta da Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Nel cast del reboot ci sono Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, aka Mister Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, aka Donna Invisibile, Joseph Quinn in quello di Johnny Storm, aka Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach in quello di Ben Grimm, aka Cosa. Fantastic Four uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.