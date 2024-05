Venom 3, l'ultimo aggiornamento conferma i sospetti sul film con Tom Hardy

Ci sono stati numerosi sospetti in merito al significato sul titolo del prossimo film del simbionte marveliano interpretato da Tom Hardy: il prossimo capitolo Venom: The Last Dance sarà l'ultimo con l'attore nel suo iconico ruolo di Eddie Brock.

Venom: The Last Dance, l'ultima danza di nome e di fatto

Sony Pictures ha finalmente confermato che questo sarà l'ultimo film di Tom Hardy nei panni del vigilante alieno, segnando la fine di un'era per i fan del simbionte. Durante il recente Festival di Cannes, Tom Rothman, presidente di Sony Motion Pictures Group, ha assicurato che l'addio sarà memorabile e colossale, promettendo un epilogo che lascerà un'impronta indelebile.

Il cast di questo capitolo finale, previsto per il 25 ottobre 2024, include volti nuovi, come Juno Temple, Chiwetel Ejiofor e Clark Backo, con Kelly Marcel, sceneggiatrice dei precedenti film, al timone della regia. La trama, ancora avvolta nel mistero, sembra riprendere le fila dopo il cameo di Eddie Brock in Spider-Man: No Way Home. Mentre i fan si interrogano sul significato del titolo, la produzione punta a concludere con stile una saga che, nonostante le critiche, ha conquistato il botteghino e i cuori di molti spettatori.

La notizia "dell'ultimo ballo" di Hardy arriva in un momento cruciale per Sony, che sembra riconsiderare il futuro del suo Universo di Spider-Man (SSU). Nonostante il successo finanziario dei primi due film di Venom, altre produzioni come Morbius e Madame Web non hanno ottenuto lo stesso consenso da parte di pubblico e critica. Questo ha spinto lo studio a ripensare la propria strategia, cercando nuove direzioni e possibili riavvii.

La speranza è che, con un'adeguata calibrazione e scelte creative più oculate, il SSU possa ancora prosperare, magari con Hardy pronto a fare un ritorno trionfale in futuro. Nel frattempo, i fan attendono con ansia Venom: The Last Dance, pronti a salutare un'icona del cinema con un ultimo, spettacolare ballo.