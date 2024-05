Superman: James Gunn rivela il Cast di Ma e Pa Kent nel reboot e un importante cambiamento che li riguarda

Il regista del nuovo film su Superman, James Gunn, ha rivelato il casting dei genitori di Clark Kent. Chi avrà scelto come attori per questi ruoli importanti?

Il regista di Superman, James Gunn, ha finalmente rotto il silenzio riguardo al casting per i ruoli di Ma e Pa Kent nel prossimo reboot dell'iconico eroe. Non solo: Gunn ha anche menzionato un dettaglio interessante relativo ai nomi originali dei genitori di Superman.

Superman con James Gunn: un nuovo inizio e un nuovo cast

Sorprendendo molti, Gunn ha scelto due attori meno noti ma che il regista ritiene perfettamente adatti a questi personaggi fondamentali: Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Secondo il regista sono perfetti per incarnare i genitori adottivi di Clark Kent.

Gunn ha condiviso questa notizia su Threads, menzionando un dettaglio interessante: i nomi originali dei genitori di Superman, introdotti nel 1939, erano John e Mary Kent.

Una foto di James Gunn

Solo successivamente furono rinominati Jonathan e Martha. Questo potrebbe essere un indizio di un ipotetico ritorno alle origini della Golden Age per il nuovo film, anche se Gunn potrebbe semplicemente aver voluto condividere una curiosità storica. Resta da vedere se ci saranno effettivamente dei cambiamenti nei nomi nel prossimo reboot.

"Superman è la principale priorità dei DC Studios", James Gunn smentisce l'odio verso Henry Cavill

Un Nuovo Capitolo per Superman

Il cast del nuovo film di Superman è già ricco di colpi di scena. David Corenswet vestirà i panni del protagonista, mentre Rachel Brosnahan sarà la giornalista Lois Lane. Tra gli altri nomi di spicco troviamo Isabela Merced come Hawkgirl, Edi Gathegi come Mister Terrific e Nicholas Hoult nel ruolo del villain Lex Luthor. Inoltre, Milly Alcock è prevista per un cameo come Supergirl, anticipando il suo film solista, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Il film promette di esplorare il viaggio di Superman nel conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione terrestre a Smallville. La pellicola, che intende incarnare i valori di verità, giustizia e bontà umana, uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.