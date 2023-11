Fantastic Four: Cillian Murphy è la prima scelta dei Marvel Studios per il ruolo di Doctor Doom [rumor]

Secondo un nuovo rumor Cillian Murphy sarebbe la prima scelta dei Marvel Studios per interpretare il ruolo del villain Doctor Doom in Fantastic Four. Con la fine dello sciopero degli attori di Hollywood, i Marvel Studios hanno ripreso il casting per il prossimo reboot de I fantastici quattro e a quanto pare lo avrebbero anche terminato.

Mentre si attendono ancora notizie ufficiali sul cast, circolano sempre più rumor sul ruolo che vari attori potrebbero avere nel reboot. Secondo alcune voci infatti Javier Bardem potrebbe essere Galactus e Anya Taylor-Joy la villain Silver Surfer.

Secondo il noto insider MyTimeToShineHello, Cillian Murphy sarebbe la prima scelta degli Studios per interpretare il Dottor Doom. Da tempo molti fan sperano in questa possibilità ma non è detto che, anche se gli venisse fatta un'offerta, Murphy accetterebbe.

Fantastic Four: tutto quello che sappiamo finora sul reboot dei Marvel Studios

Altri possibili candidati

Voci precedenti avevano affermato che anche Ryan Gosling e Josh Hartnett erano in lizza per interpretare Doctor Doom. Inoltre, Comicboookmovie riporta che anche Ralph Fiennes (Harry Potter) e Jason Clarke (Oppenheimer) sono nel radar dello studio, mentre Mads Mikklesen avrebbe rifiutato il ruolo. Ad ogni modo, Doctor Doom non dovrebbe avere un ruolo importante nel reboot (infatti potrebbe apparire solo nella scena post-credit), ma secondo diverse voci potrebbe subentrare come villain nell'MCU in Avengers: Secret Wars.

Fantastic Four: Jake Gyllenhaal avrebbe chiesto troppi soldi per interpretare Reed Richards

Fantastic Four: il logo del film Marvel

Fantastic Four

La produzione di Fantastic Four dovrebbe iniziare un po' prima del previsto e si ritiene che la Marvel voglia annunciare l'intero cast in una volta sola. Finora, l'unico attore confermato è Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards ma probabilmente su uniranno a lui Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach (The Bear) nel ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa. Il reboot di Fantastic Four sarà diretto da Matt Shakman e scritto da Jeff Kaplan e Ian Springer.