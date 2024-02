The Fantastic 4, la Marvel vuole a tutti i costi Javier Bardem nel ruolo di Galactus?

Dopo l'annuncio del cast di The Fantastic 4, i Marvel Studios sarebbero già al lavoro per assegnare il ruolo di Galactus, a quanto emerso villain principale del film, e lo avrebbero trovato in Javier Bardem.

In precedenza vi avevamo riportato il rumor che indicava Bardem nei panni di Galactus per il nuovo reboot dei Fantastici 4, ma adesso quelle voci si fanno più insistenti. A quanto pare i Marvel Studios starebbero cercando di capire quali sono gli impegni già presi dall'attore per permettergli di partecipare alle riprese del film.

Marvel vuole Bardem a tutti i costi

Kevin Feige e i suoi Marvel Studios sarebbero disposti ad aspettare che l'attore si liberi dai suoi impegni per assegnargli il ruolo del villain, mentre invece il l'arcinemesi del supergruppo, parliamo del Dottor Destino, non dovrebbe comparire se non alla fine della pellicola. Per l'assegnazione di quest'ultimo ruolo, Marvel potrebbe aspettare che le riprese giungano quasi alla loro conclusione per non distrarre troppo gli altri attori del cast.

Nei fumetti i personaggi creati da Stan Lee e Jack Kirby ottengono i loro poteri dopo essere stati colpiti da raggi cosmici nello spazio. Reed può allungare il proprio corpo, Sue riesce a manipolare la luce e creare potenti campi di forza, Johnny riesce a trasformare il proprio corpo in fuoco e può volare, mentre Ben viene trasformato in una creatura arancione.

The Fantastic 4 sarà ambientato negli anni '60? Un dettaglio lo confermerebbe

Alla regia ci sarà Matt Shakman, già nel team di WandaVision. La sceneggiatura è invece stata scritta da Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.