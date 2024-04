Fantastic Four: Julia Garner nel cast del film con il ruolo di Silver Surfer

L'attrice Julia Garner è entrata ufficialmente nel cast del film Fantastic Four, uno dei prossimi progetti del MCU, con il ruolo di Silver Surfer.

Julia Garner farà parte del cast di Fantastic Four con il ruolo di Silver Surfer. L'attrice, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Ozark, sarà tra gli interpreti dell'atteso film, il cui debutto è previsto nelle sale americane il 25 luglio 2025.

I protagonisti del film

Ozark 4: un primo piano di Julia Garner

Matt Shakman è regista di Fantastic Four, mentre la sceneggiatura è firmata da Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer.

Gli interpreti degli eroi saranno Pedro Pascal nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby che è Sue Storm/Donna invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach che è Ben Grimm/la Cosa.

Julia Garner, secondo le fonti di Deadline, avrà la parte di Shalla-Bal, una versione di Silver Surfer presente tra le pagine dei fumetti Marvel.

Nella versione cinematografica precedente il personaggio era apparso nel film Fantastic Four, diretto da Tim Story. Il ruolo era stato interpretato da Doug Jones e aveva la voce, nella versione originale, di Laurence Fishburne.

Le riprese si svolgeranno in estate e, per ora, non è stata diffusa la trama ufficiale del progetto.

Julia, nei prossimi mesi, reciterà nel film Wolfman prodotto da Blumhouse e Universal accanto a Christopher Abbott, e nel thriller Apartment 7A prodotto da Paramount.

In precedenza, oltre a Ozark, l'attrice ha lavorato per il piccolo schermo come protagonista di Inventing Anna.