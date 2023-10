Fantastic Four, il regista torna a parlare del casting: 'La chimica tra gli attori è la cosa più importante'

I fan dei Marvel Studios sono ancora in attesa di scoprire il cast ufficiale del film, che probabilmente verrà annunciato dopo la fine dello sciopero.

Nonostante il caos recente venuto a galla sui Marvel Studios e gli scioperi in corso a Hollywood abbiano messo in crisi lo sviluppo di alcuni progetti importanti, Matt Shakman, regista del reboot di Fantastic Four del MCU, è tornato a parlare del casting del film, di cui si attende un annuncio molto presto.

In un recente episodio del The Discourse Podcast di The Playlist, Shakman ha parlato del suo lavoro sul film, confermando che non solo è sopravvissuto alle turbolenze interne dello studio, ma ha continuato a essere sviluppato costantemente durante quest'ultimo periodo.

Il casting è stato già ultimato

Secondo lui, lo sviluppo sta andando avanti e ha anche in mente un piano per il casting dei ruoli principali della Prima Famiglia Marvel. "La chimica è importantissima", ha detto Shakman. "È la Prima Famiglia Marvel. Devo fare le cose per bene. Devo trovare la chimica giusta".

"Il fatto che ci sia così tanto dibattito mi piace. Ho pensato a chi avrebbe dovuto interpretare questi personaggi prima ancora di avere il compito di dirigere il film, e capisco perché tutti ci stiano pensando", ha aggiunto Shakman.

"Non lo annunceremo immediatamente dopo che lo sciopero del SAG si sarà risolto, ma saremo in grado di condividere alcune notizie ad un certo punto. E spero che la gente sia entusiasta di questo cast come lo sono io".

I commenti di Shakman arrivano sulla scia di un importante cambiamento nelle pratiche commerciali dei Marvel Studios, che, dopo il caos che ha coinvolto i progetti più recenti, in particolare la serie Disney+ Daredevil: Born Again, che lo studio starebbe rielaborando interamente.

Inoltre, la società è ancora bloccata dagli scioperi in corso a Hollywood da parte della Screen Actors' Guild, che ha fermato la produzione della maggior parte dei progetti in programma.