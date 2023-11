Fantastic Four: Anya Taylor-Joy in lizza per il ruolo della villain, sarà Silver Surfer?

Secondo quanto riferito, la star dell'hit Netflix La regina degli scacchi sarebbe entrata nel mirino di Marvel per un ruolo da villain in Fantastic Four.

La villain di Fantastic Four potrebbe avere il volto (avvenente) della star de La regia degli scacchi Anya Taylor-Joy. Secondo un nuovo rumor, l'attrice nominata agli Emmy per la miniserie Netflix sarebbe entrata in trattative coi Marvel Studios per dfare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. La voce, per adesso priva di conferme, proviene dall'insider @DanielRPK, il primo a dare la notizia dell'ingaggio di Pedro Pascal nei panni di Reed Richards.

Il misterioso ruolo da cattiva di Anya Taylor-Joy segue le voci secondo cui il villain Silver Surfer, araldo di Galactus, subirà un cambio di sesso. Sempre secondo quanto anticipato ufficiosamente, il premio Oscar Javier Bardem sarebbe la prima scelta per il ruolo di Galactus.

Fantastic Four: ecco come apparirebbe Pedro Pascal nei panni di Reed Richards

I villain di Fantastic Four nei fumetti

La versione di Silver Surfer più celebre, nei fumetti, è Norrin Radd, araldo dalla pelle argentata a cui viene concessa una parte del Potere Cosmico per trovare pianeti da consumare per Galactus. Il supervillain avrebbe reclutato o creato dozzine di araldi, tra cui il Caduto, il Signore del Fuoco, Air-Walker, e Terrax. Le araldi femminili includono Lambda-Zero, alias Stardust, e la terrestre Frankie Raye, che si offrì come araldo di Galactus per risparmiare la Terra e divenne la potenziata Nova.

Anya Taylor-Joy ha interpretato un altro personaggio Marvel - Illyana Rasputin, alias Magik - nello spinoff sugli X-Men del 2020 della Fox, The New Mutants. Prossimamente la vedremo al fianco di Chris Hemsworth nei panni dell'Imperatrice Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller.