Pedro Pascal in trattative ufficiali per interpretare Reed Richards nel reboot dei Fantastici 4

Dopo mesi di rumor, Pedro Pascal è in trattative ufficiali per interpretare Reed Richards nel reboot dei Fantastici 4 dei Marvel Studios.

Dopo mesi e mesi di rumor, indiscrezioni e voci varie, nonché il presunto rifiuto di attori del calibro di Adam Driver e Jake Gyllenhaal, poche ore fa è arrivata l'ufficialità: Pedro Pascal è in trattative per interpretare Reed Richards alias Mister Fantastic nel reboot dei Fantastici 4 che verrà prodotto dai Marvel Studios e che uscirà nel 2025 per la regia di Matt Shakman.

Un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto, anche perché Pascal sarà impegnato con le riprese del film Il gladiatore 2 e della seconda stagione della serie The Last of Us; ma se lo studio riuscirà ad aggirare il suo fitto calendario, allora il ruolo sarà suo.

Fantastic Four: il logo del film Marvel

Intervistato da ScreenRant per promuovere la serie AppleTV+ Monarch: Legacy of Monsters, il regista Matt Shakman ha avuto modo di parlare del reboot dei Fantastici 4. In particolare, il filmmaker ha spiegato in che modo il quartetto sarà diverso da altri eroi Marvel come gli Avengers e gli X-Men: "Sono diversi perché sono una famiglia vera e propria, non una famiglia che si forma lungo la strada come gli X-Men o gli Avengers. Una vera famiglia, con tutto il caos che comporta questa cosa."

Il regista aggiunge: "Hanno un approccio ottimista e scientifico che è molto diverso dagli altri personaggi Marvel, che adoro assolutamente. Ma i Fantastici 4 risolvono i problemi in maniera unica e sono così emozionato di portarli sullo schermo. Spero che alla gente piaccia ciò che stiamo preparando."