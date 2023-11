Marvel vuole Javier Bardem per interpretare Galactus nel reboot dei Fantastici 4? [RUMOR]

Pare che i Marvel Studios vogliano Javier Bardem per il ruolo di Galactus nel reboot dei Fantastici 4, in uscita al cinema nel 2025.

Nella giornata di ieri è stato svelato che Pedro Pascal è in trattative ufficiali per interpretare Reed Richards nel reboot dei Fantastici 4 che uscirà al cinema nel 2025. In attesa di scoprire chi interpreterà gli altri membri del quartetto, arriva online un'altra interessante indiscrezione.

Stando a quanto riporta lo scooper Jeff Sneider, i Marvel Studios vogliono assumere Javier Bardem per interpretare Galactus, che sarà l'antagonista principale. Il ruolo è stato offerto anche ad Antonio Banderas, ma non è chiaro se quest'ultimo abbia rifiutato o meno.

Intervistato da ScreenRant per promuovere la serie AppleTV+ Monarch: Legacy of Monsters, il regista Matt Shakman ha avuto modo di parlare del reboot dei Fantastici 4 che verrà prodotto dai Marvel Studios e le cui riprese inizieranno il prossimo anno. In particolare, il filmmaker ha spiegato in che modo il quartetto sarà diverso da altri eroi Marvel come gli Avengers e gli X-Men: "Sono diversi perché sono una famiglia vera e propria, non una famiglia che si forma lungo la strada come gli X-Men o gli Avengers. Una vera famiglia, con tutto il caos che comporta questa cosa."

Il regista aggiunge: "Hanno un approccio ottimista e scientifico che è molto diverso dagli altri personaggi Marvel, che adoro assolutamente. Ma i Fantastici 4 risolvono i problemi in maniera unica e sono così emozionato di portarli sullo schermo. Spero che alla gente piaccia ciò che stiamo preparando."