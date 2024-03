Cillian Murphy sarà protagonista e produttore di Blood Runs Coal, tratto da una storia vera

Cillian Murphy, dopo aver vinto il premio Oscar grazie al film Oppenheimer, dovrebbe essere il protagonista di un film tratto dal libro Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America scritto da Mark A. Bradley.

Il progetto sarà sviluppato per essere interpretato e prodotto dall'attore.

La storia che verrà raccontata in Blood Runs Coal

Jez Butterworth (Spectre) scriverà la sceneggiatura di Blood Runs Coal in collaborazione con John-Henry Butterworth, con cui ha già firmato Edge of Tomorrow.

La storia si svolge alla fine degli anni '60, nel mondo delle miniere di carbone della Pennsylvania. Jock Yablonski era un minatore di seconda generazione che è diventato un attivista nel sindacato dopo che il padre è stato ucciso in un'esplosione in miniera. L'uomo ha lottato per la sicurezza, per ottenere migliori condizioni di lavoro e benefici medici mentre intorno a lui molte persone erano alle prese con malattie polmonari e altri problemi respiratori, oltre a dover fare i conti con incidenti troppo comuni ed evitabili. Jock si è assicurato che i suoi figli avessero un'educazione e potessero trovare un lavoro diverso rispetto al suo.

Tony Boyle, presidente del sindacato, invece, si comportava in modo discutibile, come presentarsi in elicottero per parlare ai minatori dopo un nuovo incidente in miniera, dicendo come si trattasse di un lavoro pericoloso, oltre a sfruttare economicamente i fondi dell'organizzazione. Quando Yablonski è andato contro Boyle nel tentativo di venir eletto presidente del sindacato, accusandolo anche di essersi appropriato in modo indebito dei fondi dei lavatori, Boyle è stato rieletto, nonostante le accuse di aver falsificato i voti. Tony era persino arrivato a ordinare l'omicidio del suo avversario che, dopo tre tentativi falliti, ha perso la vita insieme a quasi tutta la sua famiglia, che era riunita per festeggiare Capodanno. Il figlio Chip se ne era andato un giorno prima e, diventato avvocato, si è impegnato per ottenere giustizia per quanto accaduto al padre, chiedendo, insieme al fratello Kenneth, di indagare sulle elezioni. Due degli assassini hanno poi indicato Boyle come mandante del crimine e hanno rivelato che aveva usato i fondi del sindacato per pagare l'omicidio di Yablonski, sua moglie e della loro figlia. Boyle è stato quindi condannato nel 1974 a tre ergastoli, morendo in prigione nel 1985.

Cillian Murphy avrà nel progetto in fase di sviluppo la parte di Chip Yablonski, di cui si racconterà la lotta per compiere giustizia.

L'attore, prossimamente, dovrebbe recitare nel film di Peaky Blinders, in Steve diretto da Tim Mielants, e, forse, nel sequel di 28 giorni dopo.