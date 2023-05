Fantastic Four: Adam Driver ha firmato per il ruolo di Reed Richards (RUMOR)

Nelle ultime settimane si era diffusa in rete l'indiscrezione secondo cui Adam Driver fosse nelle trattative finali per interpretare Reed Richards in Fantastic Four, attesissimo reboot targato Marvel Studios. Adesso sembrerebbe che sia fatta e che l'attore abbia accettato la parte, ma la Marvel non ha ancora confermato nè smentito.

Adam Driver sarà Reed Richards?

L'indiscrezione è arrivata dall'account twitter @MyTimeToShineHello che ha semplicemente scritto: "è fatta, Adam Driver è il nostro Reed Richards". Il reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 sarà parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty. Molti nuovi annunci in merito verranno fatti a ridosso del San Diego Comic-Con di quest'anno, che si terrà come da tradizione a luglio.

A occuparsi della sceneggiatura ci penserà Josh Friedman, già autore di Avatar: La via dell'acqua e della serie Snowpiercer. La precedente versione della sceneggiatura di Fantastic Four era stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.

E il resto del cast?

Non sono mancate le indiscrezioni sul resto dei protagonisti. Al giovane Paul Mescal, star de Il Gladiatore 2, sarebbe stata offerta la parte della Torcia Umana, mentre Margot Robbie dovrebbe essere in lizza per il ruolo di Sue Storm aka la Donna Invisibile.

Antonio Banderas sarebbe invece in lizza per vestire i panni di Galactus, noto villain dei fumetti Marvel.