The Fantastic 4: ci sarà anche Norrin Radd, il Silver Surfer originale nel film Marvel?

Dopo l'ingresso di Julia Garner nel cast di The Fantastic 4 nei panni di Shalla-Bal, personaggio che nei fumetti assume anche l'identità di Silver Surfer, pare che il reboot dei Marvel Studios includerà anche il personaggio originale, Norrin Radd.

A riportarlo è stato il noto scooper Daniel Richtman sul suo blog, anche se quest'ultimo non ha rivelato chi sarebbe stato ingaggiato per la parte. Qualche settimana fa, subito dopo la conferma della Garner, LaKeith Stanfield ha lasciato intendere di essere nel cast proprio nel ruolo di Silver Surfer: "Oh, pensavo sarei stato io a interpretarlo", aveva commentato in riferimento all'annuncio della Garner nel ruolo.

Il cast di The Fantastic 4

Nella continuità originale dei fumetti Marvel, Shalla-Bal era l'imperatrice del pianeta Zenn-La e primo amore di Norrin Radd.

Quando Galactus arrivò per divorare il loro pianeta, Radd si offrì volontario per diventare il suo araldo in cambio della salvezza di Zenn-La. In seguito, quando Franklin Richards assunse il ruolo di nuovo Galactus, dotò Shalla degli stessi poteri cosmici e le permise di servire come araldo gemello accanto a Radd.

Resta da vedere se il film prenderà ispirazione dai fumetti per quanto riguarda questi personaggi, ma un'altra recente indiscrezione ha affermato che "nel film ci sarà qualche connessione tra Franklin [Richards] e Galactus".

Galactus sarà il villain principale

The Fantastic 4 è interpretato da Pedro Pascal (Game of Thrones, The Last of Us) nel ruolo di Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things) nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) nel ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa.

The Fantastic 4, chi è Shalla-Bal? Tutto sul nuovo Silver Surfer di Julia Garner

Nelle ultime settimane si sono diffuse alcune voci sul fatto che Cillian Murphy (Oppenheimer) e Mads Mikkelsen (Rogue One) siano in cima alle preferenze per interpretare il Dottor Destino, ma altri attori sono sicuramente in lizza.

Galactus è stato confermato come il cattivo principale della storia, ma nessun attore è attualmente in trattativa per la parte. L'ultima indiscrezione affermava che Javier Bardem fosse la "prima scelta" per interpretare il Divoratore di Mondi, ma è stato notato che alcuni conflitti di programmazione potrebbero impedirgli di impegnarsi. Anche Antonio Banderas è stato rumoreggiato nel ruolo.