Fantastic Four: i Marvel Studios hanno offerto a Paul Mescal il ruolo della Torcia Umana? (RUMOR)

Sembrerebbe esserci all'orizzonte un futuro cinematografico alquanto intenso per il giovane Paul Mescal, già scelto per essere il protagonista del sequel de Il Gladiatore. Ultime indiscrezioni lo darebbero in lizza per interpretare la Torcia Umana in Fantastic Four, atteso reboot targato Marvel Studios.

Paul Mescal sarà la Torcia Umana?

L'indiscrezione arriva dall'insider Daniel Richtman, più volte ritenuto fonte attendibile in passato, secondo cui gli studios avrebbero offerto all'attore nominato agli Oscar il ruolo di Johnny Storm aka la Torcia Umana, uno dei pilastri della formazione dei Fantastici 4.

Il reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 sarà parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty. Molti nuovi annunci in merito verranno fatti a ridosso del San Diego Comic-Con di quest'anno, che si terrà come da tradizione a luglio.

A occuparsi della sceneggiatura ci penserà Josh Friedman, già autore di Avatar: La via dell'acqua e della serie Snowpiercer. La precedente versione della sceneggiatura di Fantastic Four era stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.

Nuovi rumor sui casting

Le ultime indiscrezioni darebbero Adam Driver in trattative finali per interpretare Reed Richards aka Mr. Fantastic. Antonio Bander sarebbe invece in lizza per vestire i panni di Galactus, noto villain dei fumetti Marvel, mentre Mila Kunis è la più papabile per interpretare Sue Storma aka la Donna Invisibile.