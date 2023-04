Fantastic Four: Antonio Banderas sarà il villain del film? (RUMOR)

Le ultime indiscrezioni vogliono Antonio Banderas in trattative per interpretare il villain Galactus in Fantastic Four, reboot targato Marvel Studios in arrivo nel 2025.

Fantastic Four è senza dubbio uno dei film più attesi della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe visto che segnerà il debutto ufficiale dei celebri eroi nell'MCU dopo la debacle della Fox. I casting non sono ancora iniziati, ma le indiscrezioni si susseguono da mesi. La più recente vedrebbe Antonio Banderas in trattative per il ruolo del villain Galactus.

Antonio Banderas sarà Galactus?

A lanciare il rumor è stato l'insider MyTimeToShineHello con un semplice tweet: "Buongiorno a tutti, Antonio Banderas è in trattative per interpretare Galactus in Fantastic Four". Le voci di una possibile apparizione di Galactus nel film erano circolate già nelle scorse settimane, senza però menzionare l'attore che avrebbe potuto vestirne i panni.

Il reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 sarà parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty. Molti nuovi annunci in merito verranno fatti a ridosso del San Diego Comic-Con di quest'anno, che si terrà come da tradizione a luglio.

A occuparsi della sceneggiatura ci penserà Josh Friedman, già autore di Avatar: La via dell'acqua e della serie Snowpiercer. La precedente versione della sceneggiatura di Fantastic Four era stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.

Chi sarà Reed Richards?

Le ultime indiscrezioni darebbero Adam Driver in trattative finali per interpretare Reed Richards aka Mr. Fantastic. Il rumor arriva dall'insider Daniel Richtman che ne ha parlato apertamente su Patreon e più volte in passato si è dimostrato fonte attendibile. Al momento i Marvel Studios non hanno confermato né smentito le voci, ma il nome di Adam Driver come possibile Reed Richards era già circolato in passato.