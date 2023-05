Fantastic Four: i Marvel Studios vogliono Margot Robbie come Sue Storm? (RUMOR)

Il fanta-casting di Fantastic Four è destinato a continuare a lungo, o almeno fino a quando non arriveranno annunci ufficiali da parte dei Marvel Studios. L'ultima indiscrezione ha dell'incredibile: sembrerebbe che a Margot Robbie sia stata offerta la parte di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, contraddicendo dunque i rumor che volevano Mila Kunis come la designata per il ruolo.

Margot Robbie sarà Sue Storm?

L'indiscrezione arriva dall'insider Daniel Richtman, poi ripresa anche da MyTimeToShineHello. Se confermato, questo sarebbe il debutto assoluto di Margot Robbie all'interno dell'MCU dal momento che, fino ad ora, è stata impegnata con l'universo DC nei panni di Harley Quinn. Il reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 sarà parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty. Molti nuovi annunci in merito verranno fatti a ridosso del San Diego Comic-Con di quest'anno, che si terrà come da tradizione a luglio.

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Chi sarà Reed Richards?

Nel frattempo gli ultimi rumor darebbero Adam Driver in trattative finali per interpretare Reed Richards aka Mr. Fantastic. Antonio Banderas sarebbe invece in lizza per vestire i panni di Galactus, noto villain dei fumetti Marvel. Al giovane Paul Mescal, star de Il Gladiatore 2, sarebbe invece stata offerta la parte della Torcia Umana.