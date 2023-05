Fantastic Four: Adam Driver rimpiazzerà John Krasinski? La reazione di Elizabeth Olsen

A inizio mese si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti l'ingresso di Adam Driver nell'MCU come Reed Richards, pilastro dei Fantastici 4. Al momento i Marvel Studios non hanno confermato nè smentito le indiscrezioni, ma un commento è arrivato da Elizabeth Olsen, interprete di Wanda Maximoff aka Scarlet Witch.

Parlando ai microfoni del podcast Happy Sad Confused l'attrice ha dichiarato: "Non capisco, la parte non era di John Krasinski? Ah vero, il multiverso....". A occuparsi della sceneggiatura di Fantastic Four ci penserà Josh Friedman, già autore di Avatar: La via dell'acqua e della serie Snowpiercer. La precedente versione della sceneggiatura di Fantastic Four era stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.

Il reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 sarà parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty.

E il resto del cast?

Non sono mancate le indiscrezioni sul resto dei protagonisti. Al giovane Paul Mescal, star de Il Gladiatore 2, sarebbe stata offerta la parte della Torcia Umana, mentre Margot Robbie dovrebbe essere in lizza per il ruolo di Sue Storm aka la Donna Invisibile.

Antonio Banderas sarebbe invece in lizza per vestire i panni di Galactus, noto villain dei fumetti Marvel.