Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner possibili star di Eternity

Potrebbero essere Miles Teller, Elizabeth Olsen e Callum Turner i protagonisti della nuova commedia romantica Eternity.

I tre attori, secondo le fonti di Deadline, starebbero concludendo le trattative per entrare a far parte del cast del progetto prodotto per A24.

I primi dettagli del progetto

Top Gun: Maverick, Miles Teller in una scena

Alla regia di Eternity ci sarà David Freyne, in precedenza autore di The Cured, con star Elliot Page, e Dating Amber, uscito nelle sale nel 2020.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Pat Cunnane.

Miles Teller, Elizabeth Olsen e Callum Turner dovrebbero quindi essere impegnati nelle riprese della commedia romantica in cui tutti devono decidere con cui trascorrere l'eternità.

Elizabeth Olsen e Charles Melton star di Love Child, nuovo film di Todd Solondz

Le star di Top Gun: Maverick e WandaVision, inoltre, saranno coinvolti come produttori in collaborazione con Trevor White e Tim White.

In queste settimane Miles è impegnato nelle riprese di Michael, il film biografico sulla vita di Michael Jackson. Elizabeth, invece, ha recitato recentemente in His Three Daughters, accanto a Carrie Coon e Natasha Lyonne. Callum, infine, è tra i protagonisti della serie Masters of Air.