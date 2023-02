Avengers: The Kang Dynasty ucciderà un personaggio chiave di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Una recente indiscrezione lascerebbe presagire la morte di un importante personaggio di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nell'atteso crossover Avengers: The Kang Dynasty, in arrivo nel 2025.

Avengers: The Kang Dynasty, nuovo capitolo della saga dei Vendicatori in arrivo nel 2025, potrebbe contenere la morte di uno dei personaggi principali di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

In molti pensavano che il terzo capitolo della saga di Ant-Man avrebbe previsto almeno una morte importante, ma a quanto pare tutto è rimandato al 2025. Ad alimentare le speculazioni ci ha pensato Alex Perez di Cosmic Circus il quale anticipa che uno tra Ant-Man (Paul Rudd), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) sarà ucciso nel crossover in arrivo nel 2025.

"Stanno conservando queste morti per Kang Dynasty. Uno di loro almeno....." si legge nel tweet.

Al momento si sa ben poco della trama di Avengers: The Kang Dynasty se non che sarà il penultimo fase della 6 dell'MCU e fungerà da preludio ad Avengers: Secret Wars. Nella giornata di ieri è arrivato in rete un altro rumor: pare che il protagonista di Kang Dynasty sarà lo Spider-Man di Tom Holland che guiderà gli altri eroi nella guerra contro le molteplici varianti di Kang (Jonathan Majors). Ma queste possibili anticipazioni, per ora, restano in attesa di conferma.