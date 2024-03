Doctor Strange nel multiverso della follia: Marvel conferma la morte di Scarlet Witch

Il destino di Scarlet Witch ha ricevuto un terribile aggiornamento: la Marvel ha confermato che il personaggio è morto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il pubblico era curioso di conoscere il destino di Wanda Maximoff verso la fine del film, poiché non era chiaro. Anche se Scarlet Witch muore sotto un'esplosione di rocce, di solito i personaggi della linea temporale del MCU non rimangono sempre morti e i suoi poteri mistici sembravano poterla salvare in qualche modo.

Tuttavia, nel libro del MCU intitolato Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, la tragica fine di Scarlet Witch sembra essere confermata. Il momento si verifica durante il finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dopo che Wanda distrugge il Monte Wungadore e si verifica un'esplosione rossa quando le rocce la schiacciano. Nel libro si legge:"Wanda distrugge Wundagore - e lo fa crollare su se stessa - ponendo fine a due grandi minacce per tutto il Multiverso". Inoltre, la voce del libro riporta un simbolo corrispondente alla morte di un personaggio importante, confermando ufficialmente il destino di Scarlet Witch.

Come la saga del multiverso potrebbe riportare Scarlet Witch nel MCU

Anche se è stato confermato che la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen è morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, questo non significa che la storia del personaggio si sia conlcusa, specialmente sulla scia della Saga del Multiverso che porterà delle varianti sullo schermo. Dato che la Scarlet Witch del MCU è stata mostrata mentre deformava la natura della realtà in WandaVision, sarebbe del tutto possibile che lo faccia di nuovo in qualche forma, ad esempio nell'imminente show di Agatha: Diari di Darkhold, che potrebbe contenere un rituale o un incantesimo che giustificicherebbe la sua rinascita.

In caso contrario, potrebbe avere più senso che sia una variante del personaggio ad occupare il palcoscenico principale, soprattutto se Avengers: Secret Wars adatterà l'elemento dei fumetti che vede gli universi combinarsi tra loro.

In ogni caso, fino all'anno scorso, Olsen ha dichiarato di non avere più avuto contatti con la Marvel.