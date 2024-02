Elizabeth Olsen e Charles Melton star di Love Child, nuovo film di Todd Solondz

Charles Melton ed Elizabeth Olsen saranno i protagonisti del nuovo film diretto da Todd Solondz intitolato Love child.

Il progetto sarà finanziato da Volition Media e Gramercy Park Media.

Di cosa parla il film

Love and Death: Elizabeth Olsen in una scena

Love Child racconterà la storia di Misty, bloccata in un matrimonio senza amore con un marito violento. Junior, il suo precoce figlio undicenne, è la sua unica consolazione. Quando Easy, un affascinante vagabondo, appare, Junior pensa a un piano per liberarsi del padre in modo che sua madre possa sposarlo. Il progetto ha però delle conseguenze negative e Junior deve farsi venire un'altra idea, ancora più contorta e con conseguenze ancora più disastrose e inaspettate.

Todd Solondz: il suo cinema tra palindromi e bassotti

Attualmente non sono stati svelati i nomi degli altri membri del cast che affiancheranno Elizabeth Olsen e Charles Melton sul set.

Todd Solondz ha dichiarato: "Sono incredibilmente entusiasta nel lavorare con Elizabeth Olsen e Charles Melton in quello che sarà una divertente e giocosa celebrazione dei film di Hollywood".

L'attrice ha dichiarato: "Sono da tempo fan di Todd e collaborare con lui a questo film è un sogno che diventa realtà".