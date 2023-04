Euphoria, Barbie Ferreira spiega l'abbandono: "Non voglio essere la migliore amica grassa"

L'attrice di Euphoria, Barbie Ferreira, si è confessata nel corso del podcast "Armchair Expert" spiegando le ragioni del suo abbandono della serie HBO vincitrice di un Emmy prima della terza stagione.

Lo scorso agosto Barbie Ferreira ha annunciato che avrebbe lasciato Euphoria e non avrebbe più recitato nei panni di Kat Hernandez. La notizia è stata seguita da voci secondo cui l'attrice si sarebbe scontrata con il creatore di Euphoria, Sam Levinson, durante la seconda stagione a causa della direzione impartita al suo personaggio. I fan hanno notato che il personaggio di Kat Hernandez ha avuto poco spazio nella seconda stagione e secondo alcuni rumor il set sarebbe stato teatro di vivaci battibecchi tra l'attrice e il creatore dello show.

Euphoria: Barbie Ferreira in una scena della serie

"Quando le persone mi chiedono della seconda stagione, di solito mi devono come una specie di vittima e rispondo sempre, 'No, va tutto bene, promesso", ha detto Ferreira nel podcast. "Sono stata risucchiata in questo dramma di cui non ho mai chiesto di far parte e di cui non ho mai parlato. Sono dell'idea che se non emerge non ne parrlerò perché rischio di gettare benzina sul fuoco. Ha assunto una vita propria. Non credete a tutto ciò che leggete".

"In realtà non sono fuggita dal set", ha aggiunto Ferreira riguardo alle voci. "Una volta mi sono slogata la caviglia e sono dovuta andare a fare una radiografia. Forse è di questo che parlano?"

"Sam Levinson scrive di cose con cui si relaziona. Non credo che si relazioni con Kat"

Secondo l'attrice, la scelta di lasciare lo show sarebbe stata una "decisione reciproca" perché la sua trama era a corto di benzina:

"Non credo che ci fosse un posto dove Kat potesse andare. Semplicemente non penso che si sarebbe adattata allo show. Non so se le avrebbe reso giustizia, e penso che entrambe le parti lo sapessero. Volevo davvero essere in grado di non essere la migliore amica grassa. Non voglio interpretare questo ruolo, e penso che nemmeno loro lo volessero".

Ferreira ha anche sottolineato come le riprese di una stagione di Euphoria richiedono circa nove mesi, lasciando intendere come, per la maggior parte di quel tempo, non sia stata in grado di lavorare su nient'altro. Dal punto di vista della carriera, non aveva senso per lei rinunciare a quasi un anno di riprese in uno show in cui il suo ruolo era diventata sempre più limitato:

"Sam, io... è stata una lotta trovare cosa raccontare di lei. Quindi è stato davvero doloroso vedere i fan arrabbiarsi, è estenuante. Sam Levinson scrive di cose con cui si relaziona. Non credo che si relazioni con Kat, quindi è stato meglio dare un taglio".

Prossimamente, Barbie Ferreira affiancherà l'attore di Stranger Thins Dacre Montgomery nel remake del cult horror Le facce della morte.