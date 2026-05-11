Sydney Sweeney in Euphoria 3 scatena le modelle di OnlyFans: "Irrispettoso"

La terza stagione di Euphoria continua a far parlare di sé, ma non in senso positivo. A finire sotto il mirino delle critiche è Sydney Sweeney, a causa del suo ritratto di una modella di Onlyfans.

Dopo le accuse di male gare e misoginia mosse al creatore dello show Sam Levinson, un'altra tegola sulla serie HBO che si sta rivelando una sonora delusione per i suoi fan e per la critica.

Sydney Sweeney posa in una scena di Euphoria 3

Sydney Sweeney e l'arco narrativo di Cassie su Onlyfans

Il percorso di Cassie su OnlyFans inizia con la creazione di contenuti in cui posa vestita da cagnolina, completa di orecchie da cane, collare, guinzaglio, polsini, coda e un corsetto di raso della linea di lingerie SYRN della stessa Sweeney, mentre si china per bere l'acqua da una ciotola sul pavimento.

Si traveste poi da neonata, distesa a gambe aperte sul divano con una camicetta rosa trasparente, i capelli raccolti in codini e un sonaglio in bocca. La governante di Cassie e Nate, Juana (interpretata da Minerva Garcia), ha il compito di scattare foto di Cassie in questi costumi provocanti per il suo OnlyFans.

La rappresentazione che la serie fa delle modelle di OnlyFans attraverso Cassie ha tuttavia irritato le vere modelle della piattaforma, che si trovano già soggette a sufficienti derisioni e disprezzo a causa del loro lavoro.

Maitland Ward a un evento

Le modelle Onlyfans contro Euphoria: "Tutto falso e ridicolo"

"C'è davvero tanta roba ridicola e da cartone animato in tutto questo", ha raccontato a Variety Sydney Leathers, creatrice su OnlyFans dal 2017. "Le fanno fare un sacco di cose che non sono nemmeno consentite su OnlyFans, e già questo è irritante: le scene di age-play in cui è vestita da neonato con il pannolino, per esempio. I gestori delle carte di credito hanno regole molto rigide a cui bisogna attenersi, e le regole diventano sempre più severe".

Maitland Ward, una delle principali creatrici di OnlyFans e attrice di film per adulti che guadagna centinaia di migliaia di dollari al mese sulla piattaforma, ha ritenuto che il costume da neonato fosse particolarmente dannoso per la percezione già distorta che si ha delle lavoratrici reali su OnlyFans.

"Nel clima in cui ci troviamo, il fatto che l'abbiano vestita da neonato per realizzare contenuti pornografici su OnlyFans è stato più che preoccupante e contribuisce ancora una volta a perpetuare gli stereotipi secondo cui le lavoratrici del sesso non hanno una bussola morale e farebbero qualsiasi cosa per denaro", ha spiegato Ward. "E c'è sempre questo stigma infondato secondo cui in qualche modo il lavoro sessuale sia sinonimo di traffico sessuale e abuso. E loro hanno semplicemente detto: 'Facciamone una battuta. È così divertente. Io non ho riso".

Il lavoro delle modelle su Onlyfans ridicolizzato da Hollywood

Per di più, i commenti di Levinson sulla trama di Cassie non sono serviti a dissipare l'idea che si tratti solo di un grande scherzo di cui i creatori di OnlyFans sono il bersaglio, secondo Ward.

"Questo mi dice molto sul perché questa trama su OnlyFans venga rappresentata in questo modo. Non viene presa sul serio", ha proseguito Ward. "Mi ricorda quando mi pavoneggiavo in lingerie in Boy Meets World. Sono solo i ragazzi nella sala degli sceneggiatori che danno sfogo alle loro fantasie. Prendere una persona così tradizionalmente bionda e bella, con un seno prosperoso, e vestirla da cagnolina e da bambina è davvero bizzarro, ma allo stesso tempo così prevedibile a Hollywood".