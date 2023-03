Le facce della morte: Barbie Ferreira e Dacre Montgomery, star di Euphoria e Stranger Things, nel remake

Dacre Montgomery e Barbie Ferreira, star delle serie Stranger Things ed Euphoria, saranno i protagonisti del remake dell'horror Le facce della morte.

Il progetto offrirà una nuova versione dell'opera portata nelle sale nel 1978 da John Alan Schwartz e che mostrava dei montaggi inquietanti di scene terrificanti di morte.

Il film sarà prodotto da Legendary e la sceneggiatura di Faces of Death sarà scritta da Isa Mazzei, mentre alla regia sarà impegnato Daniel Goldhaber.

I due filmmaker hanno dichiarato: "Le facce della Morte è stata una delle prime videocassette diventate virali e siamo così fortunati nel poterlo usare come punto di partenza per questa esplorazione dei cicli di violenza e del modo in cui vengono portati avanti online".

10 star televisive alla conquista del cinema horror

Euphoria: Barbie Ferreira in una scena della serie

L'horror era diventato famoso perché molte persone erano convinte che contenesse immagini reali, diventando uno dei titoli più richiesti nei videonoleggi. Il film veniva inoltre promosso come "vietato in 52 nazioni", anche se si trattava di una dichiarazione falsa.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei ruoli affidati a Barbie Ferreira, conosciuta per i suoi ruoli in House of Spoils ed Euphoria, e Dacre Montgomery, apparso in Stranger Things e nel film Elvis.