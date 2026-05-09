Harry Potter, sul set della serie HBO costretti a usare microchip sugli oggetti di scena, bacchette incluse

Sembra una barzelletta, invece è realtà: la produzione è stata costretta a microchippare letteralmente tutto, dai libri di magia alle zucche di Halloween.

Se pensavate che bastasse un incantesimo di protezione per tenere al sicuro i cimeli di Hogwarts, vi sbagliavate di grosso. Sul set della nuova mega-produzione HBO di Harry Potter, la magia ha dovuto cedere il passo alla tecnologia più becera. Il motivo? Una raffica di furti che ha lasciato la troupe senza scope e bacchette proprio durante le riprese delle scene clou, ricorrendo così a microchip piazzati ovunque e minacce di licenziamento in tronco.

Cast d'eccezione e polemiche per Harry Potter

La situazione a Leavesden, negli storici studi Warner Bros., è degenerata durante le riprese del banchetto di Halloween. Tra una portata finta e l'altra, sono spariti oggetti di scena che - se finissero su eBay - frutterebbero una fortuna.

Harry Potter: una foto dei protagonisti

Secondo quanto riportato da The Sun, i produttori di Harry Potter sono "fuori di testa" e hanno iniziato a tappezzare il set di avvisi poco amichevoli: chiunque venga sorpreso con un souvenir non autorizzato in tasca verrà scortato fuori dai cancelli e vedrà il suo contratto stracciato all'istante.

Non si scherza più. Libri di incantesimi, manici di scopa e persino le zucche decorative ora hanno un "tracker" integrato. È la rivincita dei Babbani: se non puoi usare la magia per trovare il ladro, usa il GPS.

Mentre la sicurezza gioca a guardia e ladri, il cast guidato da Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron) continua a lavorare sotto pressione. C'è grande curiosità - e qualche polemica che non accenna a spegnersi - per le scelte "pesanti" della produzione: John Lithgow vestirà i panni di un Silente ottantenne, mentre Paapa Essiedu sarà Severus Piton.

Quest'ultima scelta, in particolare, ha scatenato i social al punto da meritarsi persino uno sketch al Saturday Night Live. Eppure, nonostante il rumore di fondo, HBO ci crede eccome: la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione ancora prima del debutto, segno che il piano decennale per riadattare i libri di J.K. Rowling è blindatissimo.

Il Natale 2026 si avvicina (e Voldemort resta un mistero)

Manca ancora un po' alla premiere fissata per il 25 dicembre 2026, ma la tensione è già altissima. Se per i protagonisti e i professori i giochi sono fatti, resta il grande punto interrogativo sul "Colui-che-non-deve-essere-nominato".

Harry Potter: una foto di Janet McTeer

Le voci su un possibile coinvolgimento di qualche veterano de Il Signore degli Anelli per il ruolo di Voldemort si rincorrono, ma Warner Bros. tace. Forse hanno paura che, se annunciassero l'attore troppo presto, qualcuno finirebbe per rubare pure la maschera del Signore Oscuro.

Nel frattempo, se vedete una Nimbus 2000 in vendita su eBay a pochi euro, fate attenzione: potrebbe iniziare a suonare non appena varcate la porta di casa.