Euphoria 3: HBO modifica il trailer dopo le critiche a una scena 'disturbante' con Sydney Sweeney

La tv via cavo ha scelto di modificare digitalmente alcuni fotogrammi del video promozionale che hanno scatenato una polemica online.

HBO ha dovuto modificare il trailer della stagione 3 di Euphoria dopo le numerose critiche rivolte a una scena con protagonista Sydney Sweeney contenuta nel video.

In poche ore online è stata infatti cancellata la prima versione del filmato promozionale, sostituendola con una in cui i momenti al centro delle polemiche sono stati leggermente cambiati.

La scena al centro delle polemiche

Nel trailer della terza stagione di Euphoria dedicato agli eventi delle prossime puntate, si vedeva Cassie mentre posa per alcuni scatti fingendo di essere una bambina molto piccola, con tanto di ciuccio in bocca.

Il personaggio interpretato da Sydney Sweeney, nelle nuove puntate, è molto attivo su Only Fans e realizza foto e video sessualmente espliciti. Cassie era già stata ritratta con un trucco e un costume da cagnolina.

I pochi momenti contenuti nel trailer hanno tuttavia scatenato le critiche e le polemiche, sostenendo che si sia superato il limite mostrando la giovane che finge quasi di essere una neonata. HBO ha cercato di limitare i commenti negativi modificando quella scena aggiungendo una felpa rosa grazie agli effetti speciali.

La versione precedente, in cui Sydney indossa un top trasparente, è tuttavia ancora visibile su alcuni canali YouTube.

Le accuse al creatore di Euphoria

Il creatore Sam Levinson, tuttavia, è stato accusato di aver esagerato e di aver ideato delle scene disturbanti e misogine, considerando che tutti i personaggi femminili sono coinvolte in qualche tipo di lavoro legato alla sessualità e vengono 'sfruttate e umiliate' nello show.

Sui social c'è chi ha scritto che lo sceneggiatore, considerando quanto mostrato nella terza stagione della serie (che aveva già sconvolto con il suo ritratto dei teenager), è incapace di scrivere delle scene con al centro le donne senza sessualizzarle, o che non è a conoscenza di lavori al femminile che non siano legati al sesso.

Altri utenti si sono chiesti se Levinson stia bene o se non sia il caso di concedersi una pausa dal lavoro.