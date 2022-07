Sydney Sweeney di Euphoria sulle scene di nudo: "Non smetterò di farle ma vorrei che alcune cose cambiassero"

Sydney Sweeney è tornata a parlare delle scene di nudo presenti in Euphoria durante una recente intervista dell'Hollywood Reporter, rivelando che si auspica alcune cose cambino in futuro.

Durante un'intervista recente, Sydney Sweeney ha parlato apertamente di come le scene di nudo di Euphoria abbiano avuto un effetto sulla sua carriera e sulla sua vita privata, rivelando che in futuro c'è un aspetto in particolare che si augura con tutto il cuore che possa cambiare.

Cassie Howard, il personaggio della serie per adolescenti della HBO interpretato dalla Sweeney, ha avuto molte scene di sesso nelle prime due stagioni della serie. L'attrice, che quest'anno è stata nominata per due Primetime Emmy Awards per i suoi ruoli in Euphoria e The White Lotus, ha parlato con THR della sua carriera e di come viene percepita dagli altri, in particolare per quanto riguarda il comportamento del suo personaggio nel dramma della HBO di Sam Levinson.

La star ha detto che, sebbene adori la trama della seconda stagione di Euphoria per quanto concerne il suo personaggio, vorrebbe che le persone fossero in grado di separare Cassie dall'attrice che la interpreta: "Le persone dimenticano sempre che sto interpretando un personaggio."

"La gente pensa: 'Oh, si spoglia sullo schermo, è un sex symbol'. E io proprio non riesco ad accettare questa cosa. Non ho problemi con quelle scene e non smetterò di farle, ma vorrei che ci fosse un modo più semplice per avere una conversazione aperta su ciò che le persone pensano degli attori", ha concluso Sydney Sweeney.