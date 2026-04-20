Euphoria 3, Chloe Cherry rivela che il personaggio di Faye si ispira "vagamente" a Cowboy Bebop

La terza stagione di Euphoria introduce un dettaglio inatteso: il personaggio di Faye si ispira a un personaggio di Cowboy Bebop. Una citazione silenziosa ma significativa che intreccia cultura pop e anime, aggiungendo nuove sfumature a una serie già discussa.

Un omaggio nascosto: quando Euphoria guarda a Cowboy Bebop

Nel vortice di polemiche, eccessi visivi e tensioni narrative che caratterizzano la nuova stagione di Euphoria, un piccolo dettaglio riesce a ritagliarsi uno spazio curioso e inaspettato: il personaggio di Faye, interpretato da Chloe Cherry, si ispira dichiaratamente a una figura iconica dell'animazione giapponese. Non si tratta di un semplice riferimento estetico, ma di un legame dichiarato con Cowboy Bebop, serie cult firmata da Shinichirō Watanabe.

Una scena di Euphoria

La conferma arriva direttamente dall'attrice, che in un'intervista ha rivelato: "In realtà, curiosità: il personaggio - il mio personaggio, Faye - è ispirato proprio al personaggio di Faye Valentine di Cowboy Bebop... il mio ruolo è stato vagamente modellato su di lei". Una dichiarazione che trasforma un dettaglio apparentemente decorativo in una chiave di lettura più ampia.

Il collegamento emerge anche all'interno della narrazione: nella première della terza stagione, episodio intitolato "Andale", il nome completo del personaggio viene esplicitato come Faye Valentine durante un controllo al confine, scena condivisa con Zendaya nei panni di Rue. Un passaggio rapido, quasi sussurrato, che però funziona come un segnale preciso per chi conosce l'immaginario anime.

Al momento, le similitudini tra le due Faye sembrano limitarsi al nome e a un'eco lontana di caratterizzazione, ma il valore dell'omaggio risiede proprio nella sua discrezione. È un cenno complice, una citazione che non invade ma arricchisce, suggerendo che la serie HBO continua a nutrirsi di riferimenti trasversali. In un panorama televisivo sempre più globale, anche una serie radicata nella cultura americana può dialogare con un classico giapponese degli anni '90 senza perdere identità.

Tra shock e crescita attoriale: una stagione che spinge oltre i limiti

Se il riferimento a Cowboy Bebop rappresenta il lato più giocoso e cinefilo della nuova stagione, il percorso di Faye si inserisce invece in una narrazione molto più cruda e disturbante. La stessa Chloe Cherry ha raccontato come le nuove scene abbiano richiesto un impegno emotivo e fisico notevole, mettendo alla prova i limiti interpretativi del personaggio.

Locandina di Euphoria

Tra i momenti più estremi citati dall'attrice spicca una sequenza particolarmente intensa: "È disgustoso ingoiare sacchetti - palloncini pieni di fentanyl, anche se il fentanyl è finto". Una dichiarazione che restituisce il tono della stagione, sempre più incline a esplorare territori scomodi, dove il realismo si intreccia con una dimensione quasi disturbante.

Cherry non nasconde una certa sorpresa di fronte alla radicalità di alcune scelte narrative: "È piuttosto divertente, onestamente. È assurdo. Ricordo che all'inizio pensavo: 'Oddio. Le persone non vorranno guardarlo. È troppo disgustoso'". Parole che riflettono il rischio intrinseco della serie: spingersi oltre il confine della rappresentazione accettabile, mantenendo però un equilibrio narrativo capace di coinvolgere.

Questo approccio contribuisce a rendere la terza stagione uno dei capitoli più divisivi del progetto. Da un lato, una scrittura che continua a cercare nuove direzioni, anche attraverso riferimenti culturali inattesi; dall'altro, una messa in scena che amplifica il disagio e la provocazione, chiedendo allo spettatore uno sforzo emotivo maggiore.