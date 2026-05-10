Roberta Valente: come finisce la prima stagione? Trama dell'ultima puntata, stasera su Rai 1

Si chiude stasera su Rai 1 la prima stagione di Roberta Valente - Notaio in Sorrento: ecco cosa accadrà nel finale tra scelte sentimentali, verità dal passato e nuovi equilibri.

Le due coppie protagoniste degli intrecci amorosi in Roberta Valente
NOTIZIA di 10/05/2026

Si chiude stasera su Rai 1 la prima stagione (e forse unica?) di Roberta Valente - Notaio in Sorrento. Inizio fissato, per la seconda settimana di seguito, alle ore 22:00 circa, una decisione presa dalla RAI per non tigliere spazio ad Affari Tuoi.

Soluzione, però, che è piaciuta davvero poco al pubblico, non soltanto gli ascolti non sono decollati ma sui social si è scatenata anche la viva protesta degli utenti: una settimana intera d'attesa per poco o nulla?

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento

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Nel finale di stagione, intitolato I sogni son desideri?, la protagonista dovrà affrontare una serie di eventi decisivi che potrebbero cambiare il suo futuro sentimentale e personale. Al centro dell'episodio ci sarà il limoneto che Vito (Erasmo Genzini) cura da anni in ricordo del suo più caro amico scomparso. Il terreno, però, viene improvvisamente rivendicato dai legittimi proprietari, intenzionati a trasformarlo in un parcheggio privato.

Per evitare quella che sarebbe una perdita dolorosa e simbolica, Roberta e i suoi collaboratori proveranno a intervenire, cercando una soluzione prima che sia troppo tardi.

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Roberta si sposa davvero?

Parallelamente proseguono i preparativi per il matrimonio di Roberta (Maria Vera Ratti) e Stefano (Alessio Lapice), ormai imminente. Tuttavia, tra imprevisti e rivelazioni inattese, la serenità della protagonista verrà messa seriamente in discussione. Il finale di stagione promette quindi di sciogliere i principali nodi sentimentali ma, le informazioni fin qui in nostro possesso, non lasciano intendere se ci sarà una soluzione definitiva o la trama rimarrà aperta a futuri episodi. Roberta seguirà il percorso già programmato o sceglierà di cambiare vita?

A che ora inizia e finisce Roberta Valente stasera

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Maria Vera Ratti a Sorrento

L'inizio dell'episodio finale della fiction è fissato per le 21:45, al termine della puntata di Affari Tuoi. Con una durata di 75 minuti, pause pubblicitarie escluse, Roberta Valente - Notaio in Sorrento terminerà la sua corsa, lasciando la linea al TG1 della notte, già alle 23:00 in punto.
Nella seconda serata della rete ammiraglia, una puntata speciale del TG dedicata ai segreti del Conclave.

Roberta Valente - Notaio in Sorrento, recensione: una fiction senza fascino né slancio Roberta Valente - Notaio in Sorrento, recensione: una fiction senza fascino né slancio

La fiction sarà naturalmente visbile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, dove, a partire dalla mezzanotte di oggi, sarà disponibile il cofanetto completo.