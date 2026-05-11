I Cesaroni 7 stasera su Canale 5: matrimoni, passioni e segreti nell'ottavo episodio

Esperimento riuscito una settimana fa, quello de I Cesaroni 7. La serie torna stasera su Canale 5, alle 22:00, ancora una volta con un solo episodio, l'ottavo, dopo aver vinto la gara degli ascolti dello scorso lunedì - con 2,7 milioni di spettatori, in crescita dunque rispetto alla settimana passata.
Intitolata Le Prime Volte, tra nuovi problemi da risolvere, relazioni in bilico e tensioni familiari destinate a cambiare gli equilibri, la puntata metterà al centro soprattutto il futuro dell'Osteria Cesaroni. Anche se non mancheranno colpi di scena sentimentali e difficoltà professionali per alcuni dei protagonisti.
Le anticipazioni complete di lunedì 11 maggio
Dopo l'inaugurazione andata malissimo, Livia proverà a trovare una soluzione concreta per evitare il pignoramento della nuova Osteria Cesaroni, attività di cui è socia e alla quale si è ormai legata profondamente. Per salvare il locale deciderà di coinvolgere zia Teresa, puntando su un piano tanto insolito quanto rischioso: organizzare un finto matrimonio!
A guidare l'operazione sarà Stefania, pronta a gestire ogni dettaglio con la determinazione e l'ironia che da sempre la contraddistinguono.
Nel frattempo Marta e Olmo sono chiamati a trovare una nuova armonia, dopo la notizia del ritorno in pianta stabile della ragazza a Roma. Tra imbarazzi, esitazioni e momenti di forte passione, i due proveranno a capire se il loro rapporto può davvero fare un passo avanti.
Chi non vive un momento di grandi promesse sono sicuramente Marco e Virginia. Dopo aver confidato a Mimmo di aver tradito Virginia con Eva, dopo essersi confidato con Walter, Marco sceglierà ancora una volta di non rivelare alla moglie quanto accaduto a Milano, alimentando tensioni che esploderanno certamente nei prossimi episodi.
Per sua fortuna, Virginia sarà molto concentrata anche su una sfida decisiva per il suo futuro professionale. All'orizzonte infatti c'è un'occasione importante: dovrà cucinare per Diana Canà, affrontando una prova che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Un momento chiave della puntata, tra pressione, aspettative e possibili sorprese.
Quante puntate mancano al finale? Il calendario de I Cesaroni 7
La settima stagione di una delle serie più amate della TV italiana si sarebbe dovuta concludere la prossima settimana, lunedì 18 maggio, ma la decisione presa da Canale 5 ha cambiato le carte in tavola.
Ecco quando verranno trasmessi gli episodi rimanenti:
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episodio 9 (La sensazione giusta) - lunedì 18 maggio
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episodio 10 (Cocci) - lunedì 25 maggio
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episodio 11 (Tanto tuonò che piovve) - lunedì 1º giugno
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episodio 12 (L'inizio della fine) - lunedì 8 giugno