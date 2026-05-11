I Cesaroni 7 stasera su Canale 5: matrimoni, passioni e segreti nell'ottavo episodio

Nel nuovo appuntamento de I Cesaroni - Il ritorno Livia tenta il tutto per tutto per salvare l'Osteria Cesaroni, mentre Marco nasconde la verità a Virginia e Marta prova a ritrovare l'equilibrio con Olmo.

Esperimento riuscito una settimana fa, quello de I Cesaroni 7. La serie torna stasera su Canale 5, alle 22:00, ancora una volta con un solo episodio, l'ottavo, dopo aver vinto la gara degli ascolti dello scorso lunedì - con 2,7 milioni di spettatori, in crescita dunque rispetto alla settimana passata.

Intitolata Le Prime Volte, tra nuovi problemi da risolvere, relazioni in bilico e tensioni familiari destinate a cambiare gli equilibri, la puntata metterà al centro soprattutto il futuro dell'Osteria Cesaroni. Anche se non mancheranno colpi di scena sentimentali e difficoltà professionali per alcuni dei protagonisti.

Le anticipazioni complete di lunedì 11 maggio

Dopo l'inaugurazione andata malissimo, Livia proverà a trovare una soluzione concreta per evitare il pignoramento della nuova Osteria Cesaroni, attività di cui è socia e alla quale si è ormai legata profondamente. Per salvare il locale deciderà di coinvolgere zia Teresa, puntando su un piano tanto insolito quanto rischioso: organizzare un finto matrimonio!

A guidare l'operazione sarà Stefania, pronta a gestire ogni dettaglio con la determinazione e l'ironia che da sempre la contraddistinguono.

Andrea Arru e Valentina Bivona ne I Cesaroni - Il ritorno

Nel frattempo Marta e Olmo sono chiamati a trovare una nuova armonia, dopo la notizia del ritorno in pianta stabile della ragazza a Roma. Tra imbarazzi, esitazioni e momenti di forte passione, i due proveranno a capire se il loro rapporto può davvero fare un passo avanti.

Chi non vive un momento di grandi promesse sono sicuramente Marco e Virginia. Dopo aver confidato a Mimmo di aver tradito Virginia con Eva, dopo essersi confidato con Walter, Marco sceglierà ancora una volta di non rivelare alla moglie quanto accaduto a Milano, alimentando tensioni che esploderanno certamente nei prossimi episodi.

Per sua fortuna, Virginia sarà molto concentrata anche su una sfida decisiva per il suo futuro professionale. All'orizzonte infatti c'è un'occasione importante: dovrà cucinare per Diana Canà, affrontando una prova che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Un momento chiave della puntata, tra pressione, aspettative e possibili sorprese.

Quante puntate mancano al finale? Il calendario de I Cesaroni 7

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

La settima stagione di una delle serie più amate della TV italiana si sarebbe dovuta concludere la prossima settimana, lunedì 18 maggio, ma la decisione presa da Canale 5 ha cambiato le carte in tavola.

Ecco quando verranno trasmessi gli episodi rimanenti: