Il Paradiso delle Signore 10, quando finisce la soap di Rai 1 e cosa aspettarci dal finale

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo mesi di intrecci, segreti e relazioni sempre più complicate, Il Paradiso delle Signore 10 si avvia verso la sua conclusione. La soap daily di Rai 1, ormai appuntamento fisso del pomeriggio televisivo, sta entrando nel momento più delicato della stagione, quello in cui ogni storyline trova il suo punto di svolta.

E mentre il pubblico segue con crescente attenzione le vicende dei protagonisti, la domanda che circola con più insistenza è una sola: quando finisce questa decima stagione?

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 10

Il Paradiso delle Signore

La decima stagione de Il paradiso delle signore ha debuttato l'8 settembre 2025, riportando gli spettatori nel grande magazzino milanese dopo la consueta pausa estiva. Da allora, la soap ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno, attraversando autunno, inverno e primavera con una narrazione quotidiana costruita su relazioni sentimentali, equilibri familiari e dinamiche lavorative.

Nel corso dei mesi non sono mancati piccoli stop legati alle festività o a variazioni di palinsesto, ma la struttura è rimasta quella classica: episodi dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, intorno alle 16.00. Un appuntamento stabile che ha consolidato un rapporto quasi rituale con il pubblico. Ma che ora si appresta a raggiungere la sua conclusione.

Dopo cambi di programmazione e vari slittamenti, Il Paradiso delle Signore dovrebbe chiudersi ufficialmente venerdì 22 maggio 2026. Uno slittamento rispetto alla tradizione degli anni passati, quando la soap concludeva il suo ciclo all'inizio del mese. Questa volta, invece, Rai 1 ha scelto di accompagnare il pubblico fino alla fine di maggio, prolungando la messa in onda di alcune settimane.

La decisione non è casuale: la soap continua a garantire ascolti solidi nel daytime e rappresenta uno dei titoli più riconoscibili della rete. Allungare la stagione significa sfruttare al massimo un prodotto che, anche dopo anni, riesce a mantenere alta la fidelizzazione del pubblico.

A prendere il suo posto, già da lunedì 25 maggio, sarà il ritorno di Capri, l'amata fiction con Sergio Assisi e Gabriella Pession.

Cosa aspettarci dal finale di stagione

Odile e Adelaide

Sono tante le cose in ballo in queste ultime settimane del Paradiso e molti dei nodi devono ancora venire al pettine. Se c'è un elemento che sta catalizzando l'attenzione dei fan è sicuramente il mistero che ruota attorno ad Adelaide. Il segreto legato alla famiglia potrebbe finalmente emergere proprio nelle ultime puntate, diventando uno degli snodi centrali del finale di stagione.

Tra possibili ricatti, verità nascoste e relazioni messe alla prova, il gran finale promette di alzare la tensione. Allo stesso tempo, non è escluso che alcune trame restino volutamente in sospeso, così da preparare il terreno per l'undicesimo capitolo che partirà a settembre e che vedrà il ritorno e l'addio di molti volti amati della soap.