Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 maggio 2026: Cesare riappare, Concetta è una Venere

Un appello radiofonico lanciato da Irene cambia tutto per Cesare e l'uomo si fa vivo, mentre Concetta scatena la gelosia di Ciro nel suo ruolo di Venere. Le anticipazioni del 12 maggio della soap daily di Rai 1.

La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 12 maggio su Rai 1 porta avanti uno dei filoni più delicati di queste settimane, con la scomparsa di Cesare al centro della scena. Tra preoccupazioni crescenti e tentativi di fare chiarezza, i protagonisti si muovono tra lavoro e vita privata, cercando di gestire situazioni sempre più complesse e decisioni difficili. Scopriamo cosa accade nel dettaglio nel nuovo episodio della soap: le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

La tensione è salita rapidamente nelle ultime ore a Il paradiso delle signore. La sparizione di Cesare ha lasciato tutti in uno stato di allarme costante, spingendo Rebecca a cercare aiuto proprio in Irene, rientrata a Milano con un peso difficile da ignorare. I sensi di colpa non le danno tregua, ma invece di tirarsi indietro decide di esporsi.

Nel frattempo, la vita al grande magazzino milanese prova a mantenere un'apparenza di normalità: Odile lavora alla nuova collezione con il sostegno di Marcello e Matteo, mentre Mirella si trova davanti a una scelta delicata che riguarda suo figlio Michelino e il ritorno di Luigi. Una decisione che non è solo pratica, ma profondamente emotiva.

A sconvolgere ulteriormente gli equilibri arriva una telefonata inattesa di Rosa a Marcello, che riaccende le paure. E il ritrovamento di una giacca nei Navigli fa pensare al peggio, trasformando la scomparsa di Cesare in un vero e proprio caso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 12 maggio

Ciro

La nuova puntata della soap daily di Rai 1 - a un passo dalla sua conclusione - si apre con Irene sempre più determinata a fare qualcosa di concreto. Supportata da Johnny, accetta la proposta di Rebecca: lanciare un appello in radio per ritrovare Cesare. È una mossa rischiosa, ma anche l'unica che sembra poter smuovere davvero le acque.

E infatti qualcosa succede. Proprio mentre la città ascolta, Cesare sente quelle parole e decide di uscire allo scoperto. Un gesto che potrebbe cambiare tutto, ma che apre anche nuovi interrogativi su cosa sia davvero accaduto all'uomo.

Intanto, Mirella continua a muoversi su un terreno emotivamente fragile. Da una parte desidera dare a Michelino una famiglia più stabile, dall'altra fatica ad accettare il ritorno di Luigi nella loro vita. Il confronto tra i due diventa inevitabile e, alla fine, Mirella compie un passo importante: concede a Luigi di passare del tempo con il bambino. Una scelta che segna un equilibrio ancora tutto da costruire.

Al Paradiso, invece, si respira un'energia diversa. L'iniziativa legata al Giro d'Italia si rivela un successo e porta entusiasmo tra le Veneri. Concetta, sempre più a suo agio nel suo ruolo, riesce persino a conquistare un nuovo cliente, dimostrando quanto sia cresciuta.

Fuori dal lavoro, però, la vita continua a intrecciarsi con dinamiche più intime. Marta si prepara per una serata al Circolo organizzata dal Vicariato Lombardo, mentre Adelaide resta assente, lasciando spazio a nuove dinamiche.