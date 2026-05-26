Superman compare in Euphoria: James Gunn chiarisce il cameo nascosto che i fan avevano già notato

Un dettaglio comparso nell'episodio 7 di Euphoria 3 ha acceso immediatamente le discussioni online: una statua del nuovo Superman di David Corenswet appare sullo sfondo di una scena chiave. Ora James Gunn ha spiegato da dove arriva davvero quel curioso cameo.

Il cameo di Superman in Euphoria era reale: James Gunn conferma tutto

Negli ultimi anni Euphoria ha trasformato ogni dettaglio di scena in materiale da analizzare fotogramma per fotogramma. Outfit, poster, canzoni, sfondi: il fandom della serie HBO guarda tutto con l'attenzione paranoica di chi teme di perdersi un indizio nascosto. Per questo motivo la comparsa improvvisa di una statua dedicata al Superman interpretato da David Corenswet non è passata inosservata.

Euphoria, una scena

Il momento arriva durante una scena che coinvolge Patty Lance, personaggio interpretato da Sharon Stone, insieme a un dirigente televisivo. Sullo sfondo, quasi appoggiato con noncuranza dentro l'ufficio, compare il modello del nuovo Uomo d'Acciaio targato DC Studios. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma sufficiente per far partire immediatamente teorie e discussioni online.

Qualcuno parlava di semplice product placement. Altri immaginavano un collegamento più diretto tra HBO e l'universo DC guidato da James Gunn. Alla fine è stato proprio Gunn a chiarire la questione rispondendo sui social al podcaster Brandon Davis. E la spiegazione, in realtà, è molto più semplice... e anche più divertente.

L'ufficio mostrato nella scena appartiene davvero ai vertici dei DC Studios. O meglio, appartiene sia a Gunn che a Peter Safran. "Tecnicamente è di entrambi", ha scritto il regista. "Sono io che praticamente non ci sto mai." Una risposta ironica, molto nel suo stile, che però conferma come Euphoria abbia effettivamente girato dentro uno spazio reale legato alla nuova gestione DC.

La cosa interessante è che il cameo non appare forzato. Non interrompe la scena, non cerca disperatamente attenzione. Rimane lì, quasi naturale, come uno di quei dettagli che funzionano meglio proprio perché nessuno prova davvero a sottolinearli.

Da Batman a Superman: Euphoria continua a giocare con la cultura pop

Il riferimento a Superman, in realtà, non rappresenta nemmeno il primo "cameo supereroistico" infilato nella terza stagione di Euphoria.

Già nella premiere era comparso Eli Roth indossando una maschera di Batman durante una corsa in Uber con Rue. Una scena surreale, mezza grottesca e mezza malinconica, perfettamente coerente con il tono schizofrenico della serie. Poco dopo il personaggio spariva tra performer vestiti da Robin e Wonder Woman lungo Hollywood Boulevard, come se Gotham e Los Angeles si fossero fuse per qualche minuto dentro un sogno febbrile.

Superman: David Corenswet nei panni del supereroe

Il bello è che Euphoria riesce a usare questi riferimenti senza trasformarsi in una sfilata di citazioni gratuite. Il Superman comparso nell'episodio 7 arriva infatti in un momento particolare anche per DC Studios. Il film diretto da Gunn ha ottenuto un enorme successo e l'universo narrativo della nuova DC continua ad allargarsi rapidamente, soprattutto con l'arrivo imminente di Supergirl guidato da Milly Alcock.

Dentro questo contesto, vedere il simbolo di Superman comparire nel mondo decadente e tossico di Euphoria produce quasi un contrasto curioso. Da una parte il caos emotivo della serie HBO, dall'altra l'idea classica dell'eroe luminoso, pulito, simbolico. Due mondi lontanissimi che finiscono per sfiorarsi sullo sfondo di un'inquadratura.

Intanto i fan attendono il finale di stagione di Euphoria, previsto per il 31 maggio su HBO Max. E conoscendo la serie, è molto probabile che anche gli ultimi episodi nascondano qualche altro dettaglio pronto a diventare teoria virale nel giro di poche ore.