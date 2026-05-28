Daredevil: Rinascita 3, Bullseye spoilera il nuovo costume (molto più simile al fumetto)

Wilson Bethel ha mostrato sui social un dettaglio del nuovo costume di Bullseye dal set newyorkese della serie Marvel e il look ha mandato in visibilio i fan di Daredevil: Rinascita. Il motivo? La somiglianza (finalmente) con quello dei fumetti.

Dal set di Daredevil: Rinascita 3 arrivano nuove immagini che caricano i fan dell'amatissima serie Marvel di cui si è appena conclusa la seconda stagione. Dopo il "nuovo" costume del protagonista Matt Murdock ora è la volta di Bullseye: Wilson Bethel, interprete di Benjamin "Dex" Poindexter, ha condiviso sui social un breve video dal set newyorkese, mostrando alcuni dettagli del nuovo look del personaggio. E da quello che vediamo sembra essere molto più simile a quello del fumetto.

Bullseye torna in Daredevil: Rinascita 3 con un look più vicino ai fumetti

Daredevil: Rinascita

Non si tratta ancora del look completo, ma l'assaggio è bastato per stuzzicare la curiosità. Nel filmato condiviso su Instagram da Wilson Bethel si vedono una parte dell'armatura, il guanto e soprattutto il simbolo del bersaglio, dettaglio che per gli appassionati dei fumetti ha un peso preciso. Dopo anni di adattamenti più prudenti, Marvel sembra quindi essersi decisa finalmente a spingere Bullseye verso un'immagine più riconoscibile e più vicina alla sua versione cartacea.

La sua armatura nella terza stagione di Daredevil: Rinascita sembra suggerire un design più marcato, meno "realistico" e più dichiaratamente supereroistico rispetto alle precedenti apparizioni del personaggio. Una direzione che, se confermata, sarebbe perfettamente in linea con il percorso intrapreso dalla serie che ha il compito non semplice di tenere insieme l'eredità Netflix e il linguaggio del Marvel Cinematic Universe.

Bullseye, del resto, è uno di quei villain così efficaci proprio perché vivono in equilibrio tra follia, precisione chirurgica e teatralità. Troppo poco fumettistico, rischia di perdere parte della sua identità. Troppo sopra le righe, può sembrare una caricatura. La sfida del nuovo costume sembra muoversi proprio in questo limbo: trovare una forma visiva che renda giustizia al personaggio senza cancellare l'intensità disturbante costruita da Bethel nella terza stagione di Daredevil.

Cosa sappiamo di Daredevil: Rinascita 3

Vincent D'Onofrio in un'immagine della serie

Il nuovo costume di Bullseye - e quello di Matt Murdock - non è l'unico elemento che sta alimentando la curiosità intorno alla terza stagione. Daredevil: Rinascita 3 sembra infatti voler allargare il campo d'azione oltre il protagonista, riportando al centro anche alcuni volti molto amati dell'universo Marvel televisivo. Dopo il finale della seconda stagione, con Luke Cage di nuovo a casa e finalmente riunito con Jessica Jones, le foto dal set hanno acceso le ipotesi sul possibile ritorno dei Defenders in una forma più concreta.

Mike Colter è stato infatti avvistato sul set insieme a Krysten Ritter e a Finn Jones, interpreti rispettivamente di Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist. Un dettaglio non da poco, soprattutto considerando la situazione di Murdock, che dovrebbe trovarsi dietro le sbarre almeno nella prima parte della nuova stagione.

Secondo le indiscrezioni circolate online, i primi episodi potrebbero quindi funzionare quasi come una sorta di The Defenders 2, con Luke, Jessica e Danny chiamati a proteggere New York mentre l'Uomo senza Paura è fuori gioco.

Resta da capire quale minaccia sarà abbastanza grande da giustificare una nuova reunion e in che modo Daredevil rientrerà in partita. Con Wilson Fisk ormai fuori dal ruolo di sindaco, la serie potrebbe però lasciare in secondo piano la partita politica e puntare di più su una storia corale, capace di rimettere in movimento l'intero sottobosco eroico di New York.

In questo scenario, il ritorno di Bullseye con un look più fedele ai fumetti potrebbe non essere solo una strizzata d'occhio ai fan, ma il segnale di una stagione più ambiziosa, pronta a recuperare l'eredità delle serie Netflix e a integrarla con maggiore decisione nel Marvel Cinematic Universe.