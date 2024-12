Euphoria 3, Colman Domingo: "La sceneggiatura mi ha lasciato senza fiato"

Colman Domingo si sta preparando per un'altra stagione di Euphoria. Parlando con Variety poche ore dopo aver ottenuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione in Sing Sing, Domingo ha rivelato di aver parlato con l'autore Sam Levinson della terza stagione e di essere un grande fan della direzione che sta prendendo la serie.

"Non ho visto un copione, ma ho sentito parlare di alcuni copioni e quello che ho sentito è fantastico", ha detto Domingo. "Sono personaggi che conosciamo e con i quali stiamo facendo un viaggio, e stiamo lottando per loro mentre cercano il loro spazio nel mondo. Stanno tutti facendo dei passi avanti in molti modi. Questo è ciò che ho scoperto".

E ha continuato: "Penso che sia una delle cose più belle che Sam abbia mai scritto. Ed è solo da quello che ho sentito, perché l'ho sentito dal mio amico Sam stesso. Mi ha detto: 'Lascia che te ne parli un po''. Da quello che mi ha detto, mi ha tolto il fiato".

Euphoria: un'immagine dello speciale Parte Uno: Rue

I fan attendono da tempo notizie sul dramma della HBO: sono passati quasi tre anni dalla seconda stagione. La produzione della terza stagione, che è stata rinviata all'infinito, inizierà finalmente a gennaio e sarà caratterizzata da un salto temporale quando il cast principale tornerà sul set.

Euphoria: Colman Domingo spiega il lungo ritardo della terza stagione

Domingo è fiducioso che la pazienza dei fan sarà ricompensata con un ritorno di qualità della serie: "Penso che sarà un'incredibile, incredibile stagione, varrà la pena aspettare. Faremo le cose per bene, ve lo prometto".

La serie ha ricevuto 25 nomination agli Emmy e nove vittorie. Tra le vittorie, due per Zendaya come attrice protagonista in una serie drammatica e una per Domingo come guest star in una serie drammatica.