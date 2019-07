The Eternals: Angelina Jolie e il cast presentano ai fan il cinecomic Marvel

The Eternals arriverà nei cinema il 6 novembre 2020 e Marvel ha presentato il cast e i primi dettagli del film che vedrà protagonisti sul grande schermo anche Angelina Jolie e Richard Madden.

Al Comic-Con di San Diego 2019 il produttore Kevin Feige ha dichiarato che il cinecomic dedicato a The Eternals sarà in puro stile Jack Kirby, prima di introdurre sul palco la regista Chloe Zhao e le star del progetto.

Nel film The Eternals reciteranno Richard Madden nel ruolo di Icarus, Kumail Nanjiani in quello di Kingo, Lauren Ridloff che sarà Ikari, Lia McHugh che sarà una dei membri più anziani degli Eternals, Bryan Tyre Henry nella parte di Phastos, Lia McHugh in quella di Sprite, Don Lee nel ruolo di Gilamesh.

Salma Hayek interpreterà Ajak e ha dichiarato: "Mi ispiro alla nostra leader Chloe. Ci vuole una donna forte per realizzare un film come questo. Il modo in cui si avvicina alla leadership è da ammirare e ci considera una famiglia. In The Eternals ci sarà spazio per l'istinto materno... Mi sento onorata di far parte di un film che rappresenta le persone che abitualmente non vengono mostrate sullo schermo".

Angelina Jolie sarà invece Thena e la star ha dichiarato: "Sono così entusiasta di essere qui. Lavorerò dieci volte più duramente perché è questo che vuol dire far parte del MCU e di The Eternals. Lavoreremo davvero duramente. Sto preparandomi fisicamente".

Lee ha invece dichiarato di non vedere l'ora di mostrare ai fan il potere di Gilgamesh ed è certo che il suo personaggio sia più forte di Hulk, anche se ha voluto essere sicuro che non ci fosse Mark Ruffalo in sala.

Il fumetto di Jack Kirby ha debuttato nel luglio 1976 e tra le pagine si racconta la storia di un conflitto ambientato milioni di anni fa e quanto accade ai Celestiali, alle prese anche con degli esperimenti sugli umani.

La sceneggiatura di The Ehernals è stata firmata da Matthew e Ryan Firpo e le riprese sono attualmente in corso a Londra.