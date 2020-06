Eternals: il film risolverà l'unico mistero rimasto sulle Gemme dell'Infinito?

Eternals, nuovo film Marvel molto atteso dal fandom, potrebbe spiegare l'ultimo pezzo mancante nel puzzle che circonda le Gemme dell'infinito e le loro origini, in quanto sarebbe secondo una nuova teoria il momento perfetto per svelare tutti i misteri che ancora aleggiano su di loro dopo Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Proviamo a capire perché Eternals potrebbe essere il film giusto: la scena post-credit di The Avengers aveva introdotto Thanos, il Titano Pazzo, ma ancora si sapeva poco delle sue folli ambizioni di acquisire le Gemme dell'Infinito. A poco a poco ogni cinecomic dell'MCU ha iniziato a rivelare il potere contenuto in queste Gemme, fino ad arrivare ad Avengers: Infinity War, dove è stato dimostrato che chi detiene tutte le sei pietre contemporaneamente diventa l'essere più potente dell'universo. Resta sempre, però, l'enigma che sta dietro la loro origine, che potrebbe essere svelato proprio in Eternals.

Secondo il Collezionista (Benicio del Toro), le Gemme dell'Infinito sono le stesse singolarità che hanno preceduto la nascita dell'universo. Queste singolarità furono quindi concentrate in "pietre" con l'aiuto di forze cosmiche da un'antica razza conosciuta come i Celesti. In Avengers: Endgame, la Gemma dell'Anima è stata trovata sul pianeta di Vormir, noto anche come "il centro dell'esistenza celeste". Ma con la caduta e la quasi estinzione dei Celestiali, le Gemme dell'Infinito furono disperse nell'universo e nascoste con cura. Ma chi ha nascosto queste pietre?

Alcuni indizi suggeriscono che le Gemme dell'Infinito siano state nascoste da qualcuno trovato sulla Terra. La Gemma dello Spazio divenne il Tesseract, il gioiello della casa del tesoro di Odino, sorvegliato da un altro dei Nove Reami; la Gemma della Realtà cadde nelle mani degli Elfi Oscuri su un altro dei Reami, collegato alla Terra. La Gemma del tempo era custodita dai Maestri delle Arti Mistiche a Kamar-Taj e, secondo il fumetto sul Preludio di Avengers: Infinity War, i Maestri conoscevano anche il nascondiglio della Gemma di Potere. Tutta questa spiegazione suggerisce che i Celestiali persero le Gemme dell'Infinito sulla Terra e furono quindi disperse.

Eternals potrebbe essere il cinecomic opportuno per districare questa matassa e spiegare una volta per tutte la storia delle Gemme dell'Infinito. Il film sembra aver riscritto l'origine degli Eterni, trasformandoli in antichi alieni che furono inviati a proteggere la Terra, presumibilmente dai Celesti. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha ulteriormente suggerito che Eternals si estende su decine di migliaia di anni, il che significa che potrebbe mostrare esattamente cosa è successo ai Celestiali e alle Gemme in tutti quegli anni.