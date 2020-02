Avengers: Endgame, i poteri delle Gemme dell'Infinito riassunti in un'utile grafica

In Avengers: Endgame si può assistere all'uso delle Gemme dell'Infinito e ora un fan ha realizzato un utile riepilogo dei poteri di ogni pietra, spiegandone il ruolo nell'ormai famoso schiocco di dita di Thanos.

L'immagine è stata condivisa su Reddit e aiuta i fan a capire il modo in cui il villain ha potuto far sparire la metà di ogni essere vivente nell'universo.

In Avengers: Infinity War, che ha gettato le basi per la conclusione dell'Infinity Saga che ha alimentato per anni il Marvel Cinematic Universe, il personaggio completa la sua collezione di gemme e agisce per raggiungere il proprio obiettivo. L'utente Excelsior1001 spiega quindi che la Gemma della Mente serve a discernere la vita, quella della Realtà a cancellare il corpo fisico, quella dell'Anima a togliere la vita. La Gemma del Potere è poi essenziale per compiere questo enorme compito, quella dello Spazio è utile a raggiungere l'intero universo e, infine, ed è la Gemma del Tempo che permette di togliere nello stesso istante la vita di tutti gli esseri viventi.

Il film Avengers: Endgame, che ha segnato anche l'addio di Robert Downey Jr. al Marvel Cinematic Universe, mostra in azione più volte le Gemme, ricordando quali siano le conseguenze del loro utilizzo. Tony Stark/Iron Man perde infatti la vita pur di sconfiggere Thanos, sacrificandosi con la consapevolezza dei rischi che sta correndo indossando il Guanto e schioccando le dita.