Eternals: le scene dopo i titoli di coda del film Marvel

Cosa accade nelle scene dopo i titoli di coda di Eternals, il ventiseiesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe e terzo capitolo della Fase Quattro? Come da tradizione, ci sono due scene supplementari dopo gli eventi principali del film, e in entrambi i casi ci sono implicazioni importanti per il futuro del franchise. Attenzione, seguono spoiler !

La scena mid-credits di Eternals ci mostra Thena, Druig e Makkari sull'astronave alla ricerca di altri Eterni, con la precisazione che non hanno più notizie di Sersi, Phastos e Kingo (rapiti da Arishem alla fine del film per essere giudicati). Vengono intercettati da una presenza aliena, che offre il proprio aiuto: Eros alias Starfox, fratello di Thanos, accompagnato dal servitore Pip. Il primo ha le fattezze di Harry Styles, mentre il secondo è un personaggio in CGI con la voce di Patton Oswalt.

Il post-credits approfondisce invece ciò a cui alludeva Dane Whitman, il quale dice di avere una famiglia dal passato complicato. Lo vediamo infatti aprire una cassa contenente una spada dotata di proprietà mistiche, tradizionalmente associata alla figura del Cavaliere Nero (nei fumetti, Dane è la quinta incarnazione del personaggio). Prima che lui possa toccarla, una voce fuori campo chiede "È sicuro di essere pronto, signor Whitman?". Quella voce, come svelato dalla regista Chloe Zhao in occasione dell'uscita americana, appartiene - in originale - a Mahershala Ali, alias Blade, che vedremo prossimamente in un film tutto suo, forse insieme a Dane che nell'universo cartaceo è stato un suo alleato.

Il film dedicato agli Eterni fa parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, iniziata quest'anno con WandaVision su Disney+ e Black Widow al cinema. La Fase continuerà nelle prossime settimane con Hawkeye e Spider-Man: No Way Home, mentre nel 2022 assisteremo al ritorno di Doctor Strange, Thor e i Guardiani della Galassia (questi ultimi al fianco del dio del tuono).