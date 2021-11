Eternals: guida ai personaggi del film Marvel

Eternals: Richard Madden e Gemma Chan in una sequenza

Dopo un anno di attesa dovuto alla situazione che abbiamo vissuto, Eternals è finalmente sui nostri schermi per inaugurare un nuovo capitolo del filone cosmico del Marvel Cinematic Universe (i protagonisti sono stati mandati sulla Terra dai Celestiali per difendere il nostro pianeta dai Devianti, e vivono tra noi da migliaia di anni). Diretto da Chloé Zhao, il ventiseiesimo film del franchise è quello con la fonte meno nota anche ai fan duri e puri, dato che gli Eterni, creati da Jack Kirby nel 1976, non hanno mai avuto grande successo sul piano editoriale come gruppo (ma personaggi individuali appartenenti alla stessa razza, come ad esempio Thanos, sono diventati parte integrante del mondo Marvel). Pertanto, in occasione dell'uscita, abbiamo voluto stilare questa guida ai personaggi principali del lungometraggio, senza spoiler ma con eventuale confronto tra la versione cartacea e quella cinematografica.

Sersi

Eternals: un'immagine di Gemma Chan

Interpretata da Gemma Chan. Maggiormente affezionata agli umani tra tutti i membri del gruppo, è in grado di manipolare la materia inorganica (nei fumetti ha poteri aggiuntivi che sono stati rimossi per il film, strategia adottata anche per gli altri Eterni in modo che non avessero capacità in comune sullo schermo). Nel presente è la curatrice di un museo Londra e ha una relazione con Dane Whitman, dopo essere stata a lungo la compagna di Ikaris. È l'ispirazione, nell'universo Marvel, per la figura mitologica di Circe (oppure la stessa maga, a seconda della continuity presa in considerazione). È il secondo ruolo nel MCU per Chan, che è già stata la guerriera Kree Minn-Erva in Captain Marvel.

Ikaris

Eternals: Richard Madden interpreta Ikaris

Interpretato da Richard Madden. Capace di volare e sparare raggi cosmici dagli occhi, è uno degli Eterni più potenti, solitamente il braccio destro della leader Ajak (nella versione cinematografica). È stato il compagno di Sersi per diversi millenni, salvo poi abbandonarla per motivi sconosciuti prima di rifarsi vivo in occasione del ritorno dei Devianti, misteriosamente riapparsi dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Come si intuisce dal nome, è l'ispirazione del mito di Icaro, con una connotazione aggiuntiva tragica nella versione cartacea: nei fumetti il suo vero nome è Daedalus, e lo ha cambiato in onore del figlio, morto nelle stesse circostanze dell'Icaro greco.

Kingo

Eternals: Kumail Nanjiani in una scena del film

Interpretato da Kumail Nanjiani. Il più edonista degli Eterni, nel presente fa una vita da star, essendo diventato un divo di Bollywood (nei fumetti fa la stessa cosa, ma in Giappone). È in grado di sparare raggi energetici dalle dita, ed è quindi solito fare tandem con Ikaris contro i Devianti più resistenti. Questo lo separa dalla versione cartacea, che ha tutti i poteri di base degli Eterni ma preferisce non usarli, scegliendo invece di combattere esclusivamente con le tecniche dei samurai, servendosi di una spada speciale che può tagliare qualunque cosa.

Phastos

Eternals: Richard Madden, Gemma Chan, Brian Tyree Henry, Lia McHugh in una scena del film

Interpretato da Brian Tyree Henry. Ispiratore del mito greco di Efesto, è l'Eterno con una predisposizione per la tecnologia. È solito creare gli strumenti usati dai suoi simili, e nel film dà la prima spinta al genere umano per avanzare sul piano evolutivo. Nel presente ha messo su famiglia e non è più in contatto con gli altri Eterni dopo lo scioglimento iniziale del gruppo. È il primo supereroe apertamente gay del Marvel Cinematic Universe, e le scene dove interagisce con il marito hanno comportato un divieto ai minori di 18 anni in Russia, dove l'omosessualità non è tollerata.

Sprite

Eternals: Lia McHugh in un primo piano

Interpretata da Lia McHugh. È la più cinica del gruppo, in parte perché maggiormente affetta dalle conseguenze dell'immortalità degli Eterni: è costretta a cambiare identità più spesso degli altri in quanto fisicamente non adulta. Nei fumetti, dove il più delle volte ha fattezze maschili, ha un arco narrativo simile a quello di Kingo, dato che nella miniserie del 2006 che ha reinventato i personaggi è la star di una sitcom. È in grado di creare illusioni, e nel presente vive a Londra con Sersi, poiché il suo aspetto fisico la rende incapace di stare da sola nel mondo degli umani.

Gilgamesh

Eternals: un'immagine

Interpretato da Don Lee (attore coreano al suo esordio in una produzione hollywoodiana). Fisicamente è il più forte degli Eterni (la versione cartacea è in grado di dare del filo da torcere a Thor e Hercules), ed è in grado di creare una sorta di guanto energetico che amplifica la potenza dei suoi pugni. Nei fumetti ha avuto vari nomi nel corso della storia dell'umanità, a seconda delle culture con cui interagisce, mentre nel film è lui a ispirare l'omonimo personaggio della mitologia mesopotamica. Nella versione cinematografica ha un forte legame con il personaggio di Thena.

Ajak

Eternals: Salma Hayek in una scena del film

Interpretata da Salma Hayek. Leader degli Eterni mostrati nel film (al posto di Zuras, escluso perché simile al dio greco Zeus che apparirà in Thor: Love and Thunder), è dotata di un fattore rigenerante che le consente di guarire rapidamente da qualunque ferita, e può usarlo anche per curare gli altri. Funge anche da contatto diretto con i Celestiali, tramite un oggetto cosmico datole all'inizio della missione terrestre. Nei fumetti il personaggio è maschile, e insieme al fratello Arex ha dato vita al mito greco dei due guerrieri di nome Aiace.

Thena

Eternals: un primo piano di Angelina Jolie

Interpretata da Angelina Jolie. Fonte d'ispirazione per il mito di Atena, è in grado di trasformare l'energia cosmica in armi, ed è quindi una delle presenze più importanti sul campo di battaglia. Nel film ha un forte legame con Gilgamesh, che si prende cura di lei quando risente provvisoriamente degli effetti avversi della longevità degli Eterni. Nei fumetti ha avuto una relazione con Kro, il generale dei Devianti, che sullo schermo è l'antagonista principale.

Makkari

Eternals: Lauren Ridloff in una scena del film

Interpretata da Lauren Ridloff. Dotata di velocità sovrumana, è all'origine del mito latino di Mercurio ed è solitamente presa poco sul serio dal resto della squadra. Nei fumetti ha fattezze maschili e ha avuto una relazione con Sersi, mentre al cinema è stato deciso di renderla una donna, affetta da sordità come la sua interprete. È la prima supereroina ipoudente del franchise.

Druig

Eternals: Barry Keoghan interpreta Druig

Interpretato da Barry Keoghan. Cugino di Ikaris, è capace di manipolare le menti altrui, potere di cui si è servito per scopi nefasti nei fumetti, dove è stato un agente del KGB con una vera e propria passione per la tortura. Nel film è il membro del team maggiormente in conflitto con gli altri, dato che non gli è consentito usare le sue abilità sovrumane per interferire nei conflitti dei terrestri.

Dane Whitman

Eternals: Kit Harington e Gemma Chan

Interpretato da Kit Harington. Compagno di Sersi nel presente, è inizialmente ignaro della vera natura di lei. Nei fumetti Whitman è a sua volta un supereroe, per l'esattezza il Cavaliere Nero, dotato di varie armi mistiche, e in tale veste è stato membro di squadre come gli Avengers ed Excalibur, fazione degli X-Men con sede nel Regno Unito. Harington ha già confermato che Whitman dovrebbe avere un ruolo più sostanzioso in film futuri, come gli è stato riferito dalla Marvel al momento del casting.

Arishem

Eternals: un'immagine dei Celestiali

Doppiato in originale da David Kaye. È uno dei Celestiali, entità cosmiche che esistono dall'inizio dell'universo e che sono già apparse al cinema nei film dedicati ai Guardiani della Galassia. Nei fumetti Arishem è noto come il Giudice, ed è lui a decidere se gli abitanti di un singolo pianeta meritano di vivere o meno. Nel film è colui che affida agli Eterni il compito di proteggere la Terra dai Devianti, ed entra sporadicamente in contatto con Ajak nel corso dei millenni per aggiornare la squadra su quando potranno tornare a casa.

Kro

Eternals: una scena con uno dei Celestiali

Interpretato da Bill Skarsgård. È il leader dei Devianti arrivati sulla Terra dopo la morte di Thanos, e gli Eterni hanno sette giorni per fermarlo prima che le sue armate distruggano il pianeta. A differenza degli altri Devianti, che hanno un'indole mostruosa, è dotato di un minimo di intelligenza e sa anche parlare, come visto nel trailer quando affronta Thena (la quale è stata la sua amante nei fumetti).