Eternals: Richard Madden, Gemma Chan e Kit Harington ci raccontano il nuovo film Marvel

Eternals: Richard Madden alla Festa del Cinema di Roma

È stato il grande evento di chiusura della Festa del Cinema di Roma 2021: l'anteprima nazionale di Eternals, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, in uscita nelle sale italiane il 4 novembre. E nella giornata di domenica, a presentare all'Auditorium l'atteso blockbuster targato Disney c'era un quintetto di nomi in grado di attirare una vasta folla di giornalisti e di appassionati: la regista Chloé Zhao, reduce dal successo di Nomadland, e quattro fra i principali membri del cast, ovvero Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington e Angelina Jolie. Dopo avervi riferito del nostro incontro con Chloé Zhao e Angelina Jolie, passiamo ora agli altri ospiti della Festa di Roma e al loro resoconto dell'esperienza vissuta sul set di Eternals.

Eternals: Richard Madden e Gemma Chan

Due di loro, Richard Madden e Kit Harington, avevano già diviso la scena sul piccolo schermo ne Il trono di spade, il fenomeno televisivo che ha offerto un'enorme popolarità a entrambi; nel film della Zhao Richard Madden ha il ruolo del carismatico Ikaris, uno degli Eterni dotati di maggiori poteri, mentre Kit Harington presta il volto a Dane Whitman, un giovane accademico fidanzato con Sersei. Quest'ultima, l'Eterna capace di trasformare la materia e dotata di una fortissima empatia verso gli esseri umani, è interpretata da Gemma Chan, attrice britannica di origini asiatiche che aveva già frequentato l'universo Marvel (due anni fa era stata infatti Minn-Erva in Captain Marvel), ma che ritroviamo in Eternals in un ruolo di primissimo piano.

Eternals: la parola al cast

Gemma Chan, cosa hai provato a tornare a far parte dell'universo Marvel?

Gemma Chan: Sono stata molto fortunata a tornarci per una seconda volta, ma con un personaggio completamente diverso. È stata una vera sorpresa!

Per gli altri interpreti, cosa ha rappresentato per voi l'ingresso nell'universo Marvel?

Eternals: Kit Harington alla Festa del Cinema di Roma

Kit Harington: È la mia prima volta nel Marvel Cinematic Universe. Ero in una serie TV realizzata in contemporanea con questi film incredibili, perciò li ho ammirati da un angolino. Essere invitato a far parte di questo film è davvero incredibile, non me l'aspettavo... è uno splendido franchise, perché non dovrei volerne far parte?

Angelina Jolie: È stato meraviglioso esserne parte e mi sento veramente fortunata che sia stato proprio per questo film, perché amo questa storia in particolare, ma soprattutto amo la diversità di questo cast e di questa famiglia. Penso e spero che questa diversità possa diventare la normalità e sono eccitata per tutte le persone che si vedranno finalmente rappresentate sullo schermo.

Richard Madden: Sono sempre stato un grande fan di questi film, e quindi è stato un po' assurdo trovarsi in scena e parlare di Thor e di Thanos ed essere parte dei dialoghi!

Eternals: il cast del film

Vi piacerebbe essere degli Eterni e vivere per sempre?

Richard Madden: No, io non vorrei vivere per sempre: ottanta o novant'anni mi sembra una bella cifra. Fatemi vivere una bella vita, ma poi toglietemi di mezzo!

Angelina Jolie: Sono d'accordo. Ogni giorno c'è qualcosa per cui vale la pena vivere, e del resto la perdita fa parte della vita.

Kit Harington: Non credo che qualcuno vorrebbe qualcosa del genere. Penso sia molto interessante che questo film racconta di un gruppo di persone che soffrono proprio a causa della lunghezza della loro esistenza e per tutti i ricordi che le opprimono.

Gemma Chan: No: tutte le cose belle arrivano a una fine. Se avrò la fortuna di vivere a lungo sarà bello, ma non voglio vivere per sempre.

Chloé Zhao: Casomai vi interessasse... io lo vorrei!

Richard Madden e Kit Harington, dal Trono di Spade all'universo Marvel

Richard Madden e Kit Harington, cosa avete provato a ritrovarvi insieme sul set a tanti anni di distanza da Il trono di spade?

Eternals: un'immagine di Richard Madden

Richard Madden: Dovremmo girare qualcosa insieme ogni dieci anni! È stato bello essere di nuovo insieme, e passare anche del tempo insieme come amici. Magari lo ripeteremo fra altri dieci anni!

Kit Harington: Io e Richard non condividiamo molto tempo sullo schermo, probabilmente non sono nemmeno dieci minuti, ma la nostra amicizia dura da anni ed è interessante lavorare con un amico. Ci siamo conosciuti dieci anni fa, poi ognuno ha proseguito per la sua strada, e ritrovarci ora è stata una vera gioia! La comunità degli attori britannici è piuttosto ristretta: io, Richard e Gemma già ci conoscevamo, ed è stato emozionante ritrovarci a Camden Town alle due di notte, nello stesso bar!

Come avete lavorato per creare la complicità fra i personaggi di Ikaris e Sersis, legati da una lunghissima storia d'amore?

Eternals: Gemma Chan alla Festa del Cinema di Roma

Gemma Chan: Con Richard ci conosciamo da una decina d'anni: ci fidiamo molto l'uno dell'altra, mangiamo insieme, ridiamo insieme, a volte discutiamo... proprio come una vera coppia! Questo ha reso le cose più facili. Per me, il tema principale del film è l'amore: l'amore per un'altra persona, l'amore per l'umanità, l'amore per la Terra... sono emozioni di cui parliamo e in cui abbiamo cercato di immergerci.

Richard Madden: Abbiamo cercato di catturare dei piccoli momenti di complicità fra i personaggi, facendo leva sulla fiducia e la simpatia reciproche che abbiamo sviluppato in tanti anni. Non abbiamo dovuto spendere le prime quattro settimane di riprese nel tentativo di costruire un'amicizia, ma abbiamo sfruttato questi semplici momenti per esprimere l'amore fra i nostri personaggi, e credo che abbia funzionato bene.

Chloé Zhao: Vorrei aggiungere, senza svelare troppo, che l'amore fra i loro personaggi definisce il destino dell'umanità, ed è stato un dono che Richard e Gemma abbiano condiviso la loro amicizia con noi nel film: hanno svolto davvero un lavoro magnifico nell'interpretare questa storia d'amore complicatissima e senza tempo!

Kit Harington, avresti preferito interpretare anche tu un supereroe?

Eternals: Kit Harington e Gemma Chan

Kit Harington: In questo film non sono un supereroe, ma rappresento l'umanità. Ciò che mi affascina maggiormente nel genere dei supereroi, e nei miei supereroi preferiti, è quando nasce un conflitto legato all'uso dei loro superpoteri: è questo che trovo più interessante.

Gli Eterni e la forza del gruppo

Come vi siete trovati a far parte di un grande film corale in cui ciascun personaggio ha il proprio spazio?

Eternals: un'immagine di Gemma Chan

Gemma Chan: Penso che Eternals abbia un cast davvero incredibile e che i personaggi stessi siano incredibili. Chloé ha scelto delle persone che potessero mettere qualcosa di se stesse in questi personaggi e ci ha incoraggiato molto a procedere in tale direzione. Credo che ogni membro del film abbia la sua chance di brillare, si tratta davvero di un'opera corale: siamo come una famiglia disfunzionale con le sue dinamiche, e mi piace che ogni personaggio abbia la propria relazione con tutti gli altri.

Kit Harington: Sono arrivato in questo film piuttosto tardi, quindi conoscevo già la lista degli interpreti. Amo lavorare con dei grandi cast, amo le opere corali: ho fatto parte di una serie corale per nove anni e penso che ci si rafforzi a vicenda. Se riesci a raccontare una storia come ha fatto Chloé in questo caso, se riesci a illustrare così tanti temi, così tante relazioni e così tanti personaggi in maniera equilibrata, e specialmente con un cast così eterogeneo, con maschi e femmine, allora hai realizzato qualcosa di davvero meraviglioso. È questo che si intende quando si parla di evoluzione del genere dei supereroi.

Richard Madden: Sì, penso ci sia un bellissimo equilibrio e che dipenda in gran parte dalla storia. Credo che il legame fra i personaggi risulti in particolare nelle scene d'azione, quando riescono a darsi il cambio l'un l'altro. Abbiamo lavorato per far sì che ciascuno potesse dare il meglio come parte di un gruppo.

Avete un ricordo speciale di questo film che porterete con voi?

Eternals: Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Angelina Jolie: Per alcuni di noi, può essere insolito immaginare di essere dei supereoi: tutto è differente, dallo stato mentale all'aspetto. Quando ho indossato il costume per la prima volta, ricordo di aver pensato 'Oh mio Dio, cosa sto facendo?'. Non ti senti completamente a tuo agio e ti sembra tutto un po' stupido... insomma, avevo come l'impressione che fosse una mezza follia. Poi sono uscita e ho visto tutti gli altri nei loro costumi e mi sono emozionata tantissimo, perché non avevo ancora visto questa famiglia. Mi hanno chiesto come mi sentissi, e ho risposto: 'Come mi sento? Non avevo mai visto un supereroe pakistano prima d'ora. Stamattina mi sento piena di gratitudine!'. Essere parte di questa famiglia, guardarmi intorno e lavorare con tutti loro mi ha fatto sentire davvero fortunata di essere lì.

Kit Harington: Ballare in un bar insieme a Gemma Chan!

Gemma Chan: La prima volta che ho visto tutti noi insieme mi ha colpito il fatto di non aver mai visto un cast del genere: è stato un momento bellissimo ed emozionante! Penso a quante ragazze e ragazzi guarderanno questo film e forse vedranno rispecchiati se stessi per la prima volta in questi personaggi. È stato speciale, molto surreale e anche divertente!

Richard Madden: Ricordo che mi trovavo nella mia roulotte, in una tuta azzurra, e mi sentivo un po' patetico, ma subito dopo è stato grandioso trovarmi in questa fichissima famiglia di supereroi... è stato un momento potentissimo.

