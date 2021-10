Eternals: le scene dopo i titoli di coda non sono state mostre alle anteprime stampa

Un nuovo rumor afferma che le scene dopo i titoli di coda di Eternals non sarebbero state mostrate alla proiezione per la stampa.

La stampa americana non avrebbe avuto modo di vedere le scene dopo i titoli di coda di Eternals. Secondo quanto riferito da un rumor diffuso da Film Updates, le scene in questione sarebbero state espunte dalla versione del film mostrata alla stampa americana per evitare spoiler.

Eternals: un primo piano di Angelina Jolie

A quanto pare, le scene post-credits di Eternals contengono snodi narrativi chiave per il futuro dell'MCU. Finora, i primi due film della Fase 4 usciti in sala, Black Widow e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, hanno anticipato alcune storyline. Nella scena post-credits di Black Widow, il pubblico ha visto la sorella di Natasha, Yelena, avvicinata dalla Contessa Valentina Allegra de Fontaine, il che suggerisce un arco incentrato sulla vendetta per Hawkeye/Yelena. In Shang-Chi, la prima scena dei titoli di coda suggerisce una partnership tra Shang-Chi, Wong, Katy, Captain Marvel e Hulk, mentre la seconda scena vede la sorella di Shang-Chi, Xialing, alla guida dei Dieci Anelli.

Su Twitter, @FilmUpdates ha rivelato che le scene post-credits di Eternals non sarebbero state mostrate durante la proiezione stampa del 18 ottobre. All'inizio di questo mese, la regista Chloe Zhao ha confermato la presenza di due scene post-credits che sono "altrettanto importanti in termini di peso", il che significa che le scene saranno probabilmente cruciali per il futuro del MCU.

Eternals, ecco dove si colloca nella timeline del Marvel Cinematic Universe

Forse c'è una ragione specifica per cui le scene non sono ancora state mostrate, ragione che potrebbe riguardare il cantante pop britannico Harry Styles. I fan di Styles si sono rivolti a Twitter dopo che, ad agosto, è circolato un rumor secondo cui il cantante e attore apparirà in Eternals nel ruolo del fratello di Thanos, Starfox. Non è un segreto che Styles stia spostando la sua attenzione sulla recitazione dopo aver ottenuto ruoli da protagonista in film Don't Worry, Darling e My Policeman. Quindi, quando lo sceneggiatore di Netflix Kris Tapley ha twittato (e poi cancellato) che il cantante avrebbe recitato in un film Marvel, i fan hanno invaso i social con fantasiose ipotesi. Mentre le voci rimangono pura speculazione, alcune fan art immaginano Styles nel ruolo di Starfox dimostrando che il cantante/attore potrebbe sicuramente sfoggiare un look da supereroe.

Eternals: prime reazioni della critica al cinecomic Marvel

Eternals verrà presentato in anteprima come film di chiusura nel programma alla Festa del Cinema di Roma 2021 per poi arrivare nelle sale italiane il 3 novembre.