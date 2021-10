Eternals: la regista Chloé Zhao conferma la presenza di due scene post-credit

Eternals, il film Marvel che chiuderà la Festa del Cinema di Roma il 24 ottobre, avrà ben due scene alla fine dei titoli di coda.

A confermarlo è stata la regista Chloé Zhao durante una nuova intervista rilasciata a Fandango in cui ha parlato della tradizione Marvel di inserire delle anticipazioni post-credit.

A cogliere l'attenzione dei fan è stata infatti la dichiarazione della filmmaker che ha dichiarato parlato di Eternals: "Sì! Non rimanete in sala solo per la prima scena sui titoli di coda, rimanete anche pr la seconda".

Chloe Zhao ha aggiunto sulle sequenze: "Sono entrambe importanti e riservano delle grandi sorprese per voi".

Il terzo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel, Eternals, è diretto da Chloe Zhao, regista premio Oscar per Nomadland. La regista porta sul grande schermo un'epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell'umanità, I Devianti.

Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

La regista ha raccontato: "Quello che mi ha attirata di questo film e il motivo per cui mi hanno assunta, penso, sia che l'esperienza dal punto di vista visivo deve essere abbastanza immersiva per il pubblico da credere che questi personaggi abbiano camminato sulla Terra per 7.000 anni. C'è quello che mi piace chiamare un modo antropologico per catturare le cose. Le telecamere sono davvero ferme e i movimenti realmente naturali. Le inquadrature sono più lunghe, usiamo delle lenti con degli angoli più ampi e un focus più profondo. Si tratta di dare al pubblico lo spazio e il tempo per poter esplorare quello che c'è all'interno dell'inquadratura e arrivare alle loro conclusioni relative al rapporto tra i personaggi e lo spazio in cui si trovano".

Eternals sarà presentato in anteprima domenica 24 ottobre alla Festa del Cinema e ad Alice nella città e arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.