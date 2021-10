Eternals, ecco dove si colloca nella timeline del Marvel Cinematic Universe

Marvel ha fatto chiarezza svelando quale posto occupi nella timeline dell'MCU il cinecomic Eternals, di prossima uscita. Chiarezza necessaria visto che nei pani di Marvel Eternals sarebbe stato il primo film della Fase 4 ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il primo film a uscire in sala avrebbe dovuto essere Black Widow, una storia delle origini, poi sarebbe toccato alla serie The Falcon and The Winter Soldier approdare su Disney+, e infine Eternals. Ma l'emergenza sanitaria ha rimescolato le carte in tavola costringendo i Marvel Studios a cambiare i propri piani.

"Potrebbe essere ambientato nello stesso periodo di Spider-Man: Far From Home", ha spiegato a Comicbook.com il produttore di Eternals Nate Moore. "Ancora una volta, operano su un sistema diverso. Anche se Far From Home si svolge a Londra, ironia della sorte. Quindi è una specie di tempo indefinito. Posso dire solo che non sono passati anni."

Eternals si svolgerà in diversi luoghi nel corso della storia, inclusa l'odierna Londra. Nate Moore ha stimato che il 60% del film sarà ambientato nel presente e il 40% in vari momenti storici.

"Quindi sarà un folle film cosmico ambientato sulla terra per oltre 7.000 anni. Gli eventi di Avengers: Endgame non influenzano direttamente Eternals, anche se gli Eterni sono abbastanza consapevoli di quello che è successo in Endgame e di quello che è accaduto con Thanos, e potremo conoscere la loro opinione sull'accaduto e il motivo per cui non sono stati coinvolti. Quindi è sia in un mondo post-Endgame, ma non è una linea diretta per quanto riguarda la narrazione."

Nonostante molti Vendicatori siano presenti nella linea temporale in cui si colloca Eternals, Moore mette in guardia il pubblico affinché non si aspetti di vedere nel film Spider-Man, Doctor Strange e Captain Marvel, Moore afferma che il pubblico non dovrebbe aspettarsi di vederli coinvolti nel film:

"Eternals vanta già un elenco di 10 eroi. Questi personaggi sono stati in giro per tutti i film che abbiamo amato. Quindi, c'è l'idea di ricontestualizzare un paio di personaggi e il modo in cui sono stati visti finora. Ma ancora una volta, è anche molto autonomo".

Diretto dalla vincitrice dell'Academy Award Chloé Zhao, Eternals è interpretato da un cast corale di star tra cui Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington e altri. Il cinecomic verrà presentato in anteprima come film di chiusura nel programma alla Festa del Cinema di Roma 2021 per poi arrivare nelle sale italiane il 3 novembre.