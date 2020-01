Eternals: il legame tra Ikaris e le Gemme dell'Infinito confermato da una foto leaked?

Il contatto tra Ikaris e le Gemme dell'Infinito potrebbe essere confermato in una foto leaked di Eternals che mostra l'eroe di Richard Madden in costume.

Una foto leaked di Eternals avrebbe confermato il legame tra il personaggio di Ikaris e le Gemme dell'Infinito, supportando la teoria secondo cui gli Eternal sarebbero già comparsi nell'MCU in precedenza.

I personaggi al centro di Eternals non sono mai stati visti nell'MCU, prima d'ora, ma le informazioni sul loro passato aprirebbero la strada a connessioni con le precedenti pellicole del Marvel Universe, confermando la teoria secondo cui gli Eternals sarebbero già apparsi nell'MCU.

SUPOSTA ART PROMO VAZADA DE ETERNALS DETALHA UM POUCO DO TRAJE LINDO DO IKARIS. NOTEM SEU PUNHO CARREGANDO ENERGIA. pic.twitter.com/mlisEyiGpu — Eternals Brasil (@ETERNALSBRASIL) January 25, 2020

Una foto leaked del personaggio di Ikaris (Richard Madden) con indosso l'armatura, diffusa su Twitter dall'account Eternals Brasile poi ripresa da Comicbook, suggerirebbe che il personaggio potrebbe essere stato in contatto con un Gemma dell'Infinito. Nella foto (un art work) Ikaris sfoggia i suoi poteri con un guanti scintillante. Potere davvero simile a quello di Captain Marvel (Brie Larson), suggerendo l'esistenza di un legame tra Ikaris e la Gemma dello Spazio.

Carol Danvers, alias Captain Marvel, ha ottenuto i suoi poteri dopo essere entrata in contatto con il Tesseract, cioè la Gemma dello Spazio. Se Ikaris condivide lo stesso potere di Carol, sembra logico che anche lui possa essere in qualche modo aver beneficiato dell'influsso della Gemma.

Ma ci sarebbe un'altra spiegazione possibile sui poteri di Ikaris, suggerita da una teoria dei fan secondo cui il personaggio non sarebbe entrato in contatto con le Gemme. Sarebbero i Celestials, invece, coloro che avrebbero sperimentato gli influssi delle Gemma dello Spazio fornendo poi il potere a Ikaris. In Guardiani della Galassia, Il Collezionista rivela che Eson il Cercatore una volta ha usato la Gemma del Potere. Eson è uno dei Celestial che hanno usato la Gemma per cancellare interi pianeti. La Gemma è poi entrata in possesso di un gruppo di persone uccise dai suoi poteri. Possibile che questo gruppo fosse composto da Celestials, e i loro esperimenti con le Gemme dell'Infinito potrebbero aver creato gli Eternals. Se questa teoria venisse confermata, indicherebbe la presenza di un legame tra Guardiani della Galassia ed Eternals.

Per scoprirlo dovremo attendere fino all'uscita italiana di Eternals, prevista per il 6 novembre.