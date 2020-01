Eternals: secondo nuova teoria i supereroi sono già apparsi nell'MCU

I Marvel Studios stanno per portare sul grande schermo il nuovo cinecomic Eternals, che racconterà di un nuovo gruppo di supereroi probabilmente già visto nell'MCU, come svela una nuova teoria diffusa online.

Eternals: i costumi del film

Secondo Comicbook, infatti, dobbiamo guardare indietro ai Guardiani della Galassia di James Gunn dove Il Collezionista spiega che la Pietra del Potere era precedentemente brandita da Eson il Cercatore, un Celeste, che lo usava per distruggere i mondi. Dopo che i Guardiani hanno portato la Pietra del Potere a lui, Il Collezionista (interpretato da Benicio Del Toro) spiega alla squadra che cosa siano e come siano state create le Gemme dell'Infinito. Negli esempi utilizzati, scopriamo che Eson ha distrutto un pianeta e una forma di vita aliena. Immediatamente dopo, vediamo un gruppo di otto individui che imbrigliano le pietre prima di disintegrarsi.

Secondo la teoria, questa è stata la prima apparizione degli Eterni, un momento che potrebbe raccontare l'inizio della loro razza. Una spiegazione che renderebbe l'universo Marvel ancora più interconnesso tra i vari cinecomic e personaggi, ma che al momento resta solo una teoria.

Eternals, il film Marvel chiarirà alcuni aspetti di Avengers: Endgame?

Vi ricordiamo che Eternals dovrebbe fare riferimento a un arco di milioni di anni, visto che gli antichissimi quando gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra. In seguito a questi esperimenti vennero alla luce degli individui dotati di superpoteri che si opposero ai Celestiali, il cui nome era Deviants. La terribile guerra si è protratta per millenni con l'obiettivo di stabilire la supremazia di una delle due razze. Tuttavia non è la prima volta che i Marvel Studios ci parlano dei Celestiali.