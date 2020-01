Eternals: le foto dal set confermano una relazione sentimentale per l'eroe di Kit Harington

Le nuove foto dal set di Eternals confermerebbero la relazione sentimentale tra il personaggio interpretato da Kit Harington e quello di Gemma Chan. Le riprese del nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe sono attualmente in corso e dal set arrivano nuove rivelazioni.

La regista Chloé Zhao ha assemblato un cast all-star per il suo Eternals che vede la presenza, tra gli altri, di Angelina Jolie e Salma Hayek. Al centro della storia un gruppo di esseri genericamente modificati in una storia che abbraccia migliaia di anni, come conferma la nuova sinossi di Eternals.

A quanto visto finora, uno dei ruolo principali, quello di Sersi, è stato affidato a Gemma Chan. A differenza dei suoi compagni Eternals, Sersi è felice di trovarsi sulla Terra tra gli umani. Questo, nei fumetti, le permetterà di Avenger e di avere una relazione sentimentale con l'Avenger umano Dane Whitman, noto come Black Knight. A interpretare Black KNight sarà Kit Harington e le nuove foto dal set, diffuse da Page Six, confermerebbero il romance in questione.

Kit Harington kisses Gemma Chan on set of Marvel’s ‘Eternals’ https://t.co/aWGMgBCbiE pic.twitter.com/FZa4clRn30 — Page Six (@PageSix) January 20, 2020

Eternals farà parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe e dovrebbe arrivare nei cinema a novembre.