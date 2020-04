Eternals: un leak dei Funko Pop! rivela i villain del film

Un leak legato ai nuovi Funko Pop! avrebbe svelato i villain di Eternals: si tratta di due nemici classici nel mondo Marvel, Kro, leader dei Deviants e Arishem il Giudice. Nomi, questi, piuttosto familiari ai lettori del fumetto Marvel.

Creato da Jack Kirby nel 1976, Arishem il Giudice ha fatto la sua prima apparizione in The Eternals #2. Arishem è il leader dei Celestials ed è secondo solo al supremo. Il suo compito è giudicare il comportamento dei pianeti che i Celestials visitano e decidere che cosa ne sarà dei loro abitanti.

Anche il villain Kro è stato creato da Jack Kirby ed è comparso nel 1976 in The Eternals #1. Spesso definito Kro il Signore della Guerra, è il leader dei Deviants, creazione dei Celestials come gli Eternals, ma questa creazione non è andata a buon fine generando creature mostruose. E' confermata la loro presenza in Eternals, ma Marvel non ha ancora rivelato come verranno introdotti nella storia. Kro è stato il primo Deviant creato dai Celestials e come altri della sua specie possiede l'abilità di mutare forma e ha attributi sovrumani. Nei fumetti, Kro ha avuto una relazione con l'Eternal Thena, con cui ha avuto due figli, Donald e Deborah Ritter.

Come vediamo,l'arrivo di Kro e Arishem il Giudice è stato anticipato dalla lista dei nuovi Funko Pop! in uscita. Con loro anche gli altri personaggi del film, inclusi Ikaris, Sersi e Dane Whitman, alias Black Knight, avranno i loro Funko Pop. Al momento non è stato rivelato chi interpreterà Arishem o Kro in Eternals.

Sebbene nella Fase 4 dell'MCU regni l'incertezza dopo lo slittamento di Black Widow, il Marvel Cinematic Universe sta pianificando di introdurre nuovi ingredienti entro la fine dell'anno. Eternals vedrà il debutto dei sovrumani creati dai Celestials, con Gemma Chan nel ruolo di Sersi, Angelina Jolie in quello di Thena e Richard Madden in quello di Ikaris.

Eternals: perché i sovraumani non sono apparsi in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame?

Il cast di Eternals, diretto da Chloe Zhao, comprende, inoltre, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry e molti altre star con Kit Harington nel ruolo del non-Eternal Black Knight. Ma i fan si pongono una questione: quale ruolo avranno i Deviants nel film? E' confermata la loro presenza in Eternals, ma Marvel non ha ancora rivelato come verranno introdotti nella storia. Lo scopriremo con l'uscita di Eternals al cinema.